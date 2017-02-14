Madencilik alanında çok önemli tespitleri olduğunu söyleyen Albayrak “Bu alan FETÖ'nün önemli yatırım yaptığı alanlardan biri. Kamuoyunca bilinen bazı firmaları vardı. Bunlardan biri çalıştığı firmalar özelinde başkalarına devrettiği ruhsatları, son dönemde yurt dışında kurulan şirketlere, 'yabancılar maden ruhsatı alıyor' kamuflajı ile, arkasında yurt dışında paralellerin olduğu şirketlere satışını yakaladık, bunların hepsini durdurduk. Yabancı bir firma Türkiye'ye yatırım yapacak, şu madeni alıyor, Türk bir firma yabancıya satıyor zannediyorsunuz. Araştırmalar, incelemeler yapılınca bir de baktık ki, arkasında paralel var. Örneğin yöneticisi yabancı gibi görünüyor ama yukarıya çıktığınızda paralellerin kurduğu şirketler. Bu tip olaylara karşı çok hassas bir inceleme yürütüyoruz.” dedi.
14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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FETÖ'nün büyük oyunu durduruldu!
Bakan Albayrak, FETÖ terör örgütünün Türkiye'deki madenleri nasıl ele geçirmeye çalıştığını anlattı.
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