14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Terör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktı

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El Bab'ın yüzde 40’ını kontrol altına alınırken, kentin güneyinde rejim ile ÖSO arasında çatışma çıkmaması için fiili bir güvenlik hattının oluştuğu öğrenildi.
Terör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktı
Terör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktı Terör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktı Terör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktı

TSK ve ÖSO, El Bab’ı kuzey, batı ve doğudan kuşattı. TSK/ÖSO ile rejim arasında bir çatışma çıkmaması için El Bab’ın güneyinden geçen Menbiç’ten Halep’e inen M4 karayolunun Kıbrıs’taki “Yeşil hat”a benzer şekilde fiili bir hat haline dönüştüğü belirtildi.

Bu hat bazı yerlerde 500 metre bazı yerlerde 1 kilometre derinliğinde. Bu hat boyunca çatışma çıkmaması için rejim güçleri ile ÖSO arasında kimi zaman görüşmeler de yapıldığı öğrenildi.

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TERÖR ÖRGÜTÜNDEN EL BAB TALİMATI

Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Rakka’daki DEAŞ yönetimi, El Bab’da bulunan aralarında üst düzey örgüt sorumlusu dahil 100 kadar teröriste TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine karşı savaşılmasını istedi.

KENT İÇİNDE İLERLEME SÜRÜYOR

AA.’ya göre El Bab’a kent batıdan giren TSK ve ÖSO, güneydoğudaki Zemzem mahallesinde Zemzem Cami, spor merkezi, Baas Partisi binası, Hikme Hastanesi, pazar ve depolar bölgelerini ele geçirdi. Böylece,ÖSO, geçen hafta ele geçirdiği merkeze hakim Şeyh Akil ve diğer bazı tepelerle birlikte merkezin yaklaşık 1.5 kilometre içine girmiş oldu.

Güney yönünden de Gençlik Merkezi, Büyük Fırın bölgeleri ve buğday siloları ile araba hurdalığını ele geçiren ÖSO, Tadif beldesine giden kavşağa ulaştı. Batıdan ve güneybatıdan Bab-Halep yoluna uzanan ÖSO, AA’nın yaptığı alan hesaplamasına göre, halihazırda kuzey, batı ve doğudan kuşattığı Bab ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 40’ında hâkim durumda.

LAVROV’DAN EL BAB VE RAKKA VURGUSU

Rus Sputnik sitesinin haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Moğolistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında “Suriye’de sahada olan herkesin, kendi eylemlerini Suriye hükümeti ile koordine etmekle uğraşması gerektiğine inanıyoruz. Bu, El Bab’daki operasyon için de geçerli, Menbiç ve Rakka’da olacaklar için de öyle” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, El Bab’ın nihai hedef olmadığını ifade edip “DEAŞ’ın asıl merkezi El Bab değil Rakka” demişti.

Hürriyet

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