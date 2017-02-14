Yenimahalle’de Lions gecesinde Atatürk övgüsü

CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atatürk’ün 1935’te faaliyetlerine son verdiği masonların bir kolu olan lionsların gecesine katılıp, “Mustafa Kemal’in yolundayız” diye konuşma yaparak, büyük bir çelişkiye imza attı.

Kökü dışarıda masonik yapının bir kolu olan “lionslar”ın 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlama adı altında Ankara’da bir gece düzenlendi.

Yenimahalle’deki gecede Belediye Başkanı Fethi Yaşar, lionsları yalnız bırakmadı. CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atatürk’ün 1935’te faaliyetlerine son verdiği masonların bir kolu olan lionsların gecesine katılıp, “Mustafa Kemal’in yolundayız” diye konuşma yaparak, büyük bir çelişkiye imza attı.

CHP’Lİ BAŞKAN LİONSLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Uluslararası Lions Kulüplerinin kuruluşunun 100’üncü yıl kutlama etkinliklerinde lionsları yalnız bırakmadı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda düzenlenen gecede, 100 Yılın İz Bırakan Şarkıları, müzisyen Musa Göçmen ve orkestrası ile tenor Zafer Mutlu’nun yorumuyla icra edildi.

YAŞAR: “MUSTAFA KEMAL’İN YOLUNDAYIZ”

Kökü dışarıda lionsların gecesinde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yolumuz, Mustafa Kemal’in yoludur. Ülke olarak birleşelim. Halk müziği de, sanat müziği de klasik müzik de bizi biz yapan değerler" dedi. CHP’li Fethi Yaşar’ın “lions gecesi”ne katılıp bir de burada “Yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur” diye konuşması akıllara, Atatürk’ün 1935’te kökleri dışarıda olduğu için mason localarını kapatmış olmasını getirdi.

LİONSBAŞI DA “DEĞERLERİMİZİ KORUMAK”TAN SÖZ ETTİ

Gecenin ev sahipliğini Uluslararası Lions 118 U Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Ömer Ruhi Eryurt ise, "Kültür ve sanatı değerlerimizi korumak adına önemli bir fırsat olarak görüyorum. Eğer bir ülkede kültür ve sanat reddedilip benimsenmez ve uygulanmazsa o ülkenin gelişmişlik düzeyi asla hedeflediğimiz seviyede olamaz" dedi. Konuşmaların ardından Musa Göçmen ve orkestrası ile tenor Zafer Mutlu, 100 yıllık süre içindeki popüler pop, klasik müzik, yabancı şarkılar, film müzikleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi.