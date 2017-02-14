14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Can Dündar'a sahip çıkan İngiltere bakın ne yaptı?

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MİT TIR’ları ihaneti davasına konsolos göndererek Can Dündar’la yanak yanağa poz verdiren İngiltere, devlet sırlarına, erişene 14 yıl hapis getiren tasarı hazırladı.
Can Dündar'a sahip çıkan İngiltere bakın ne yaptı?
Can Dündar'a sahip çıkan İngiltere bakın ne yaptı? Can Dündar'a sahip çıkan İngiltere bakın ne yaptı? Can Dündar'a sahip çıkan İngiltere bakın ne yaptı?

Türkiye’ye her fırsatta basın özgürlüğü konusunda ahkâm kesen, İstanbul Başkonsolosunu Can Dündar’ın MİT TIR’ları casusluk davasına gönderen ve tetikçi gazetecilerle yanak yanağa fotoğraflar çektiren İngiltere, Ankara’ya karşı tüm söylediklerini yutturacak bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Londra yönetimi devlet sırlarını ifşa eden muhbirlere verilen cezayı artıracak ve gazetecilerin yargılanmasının önünü açacak yasa taslağını parlamentoya sunmak üzere harekete geçti. Hukuk Komisyonu’nun bir senedir üzerinde çalıştığı taslağa göre, bundan sonra devlete dair hassas bilgileri elde etmek bile 2 ile 14 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaya neden olacak.

BİLGİYE ERİŞİM YETECEK

ABD’li eski istihbarat görevlisi Edward Snowden tarafından sızdırılan ‘devlet sırrı’ kapsamındaki belgeleri yayımlayan fakat dönemin İngiliz Başbakanı David Cameron’ın tehdidinin ardından tüm delilleri parçalayan İngiliz The Guardian gazetesi, Hukuk Komisyonu’nun yeni casusluk yasasını ortaya çıkardı. Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti 1989’dan kalma Devlet Sırları Kanunu’nun güncelleme çalışmalarını tamamladı. Guardian, taslağın yasalaşması durumunda devlet sırlarına erişilmesinin de suç sayılacağını yazdı. Hassas bilgilerin sadece paylaşılmasının değil, erişilmesinin de ceza almaya yeteceğini vurgulayan gazete, eski yasaya göre en yüksek mertebeden verilen 2 yıllık hapis cezasının da 14 yıla kadar çıkarılacağını bildirdi. 

GAZETECİYE CEZA 9 AY

İngiliz gazetesi ayrıca, hiçbir STK veya medya kuruluşunun da taslağın hazırlanması sürecine katılmadığını belirtti. Guardian’ın bilgi aldığı kamuoyuna şeffaf bilgi sağlama yanlısı Open Right Groups yetkilisi Jim Killock, komisyon yetkilileriyle bir araya geldiklerini fakat kendilerine sadece yasa hakkında açıklama yapıldığını söyledi. Taleplerinin dinlenmediğini aktaran Killock, taslağın yasalaşması durumunda devlete ilişkin hassas bilgilere ulaşmış olan kişinin gazeteci olmasının bile 9 ay hapis cezasını öngördüğünü kaydetti. Öte yandan, kimsenin görüşünün alınmadığı iddialarına Komisyonu’nun internet sitesinden cevap veren Hukuk Komisyonun Başkanı Prof David Ormerod, yasayı hazırlarken medya mensupları ve insan hakları örgütleri dâhil pek çok kesimle istişare ettiklerini söyledi. 1989’dan kalma devlet sırlarının gizliliğine ilişkin kanunun dijital çağa uymadığının altını çizen Ormerod, Liberty ve Open Rights Group gibi STK’ları da sürece kattıklarını belirtti. 

Moskova korkusu tetikledi

ABD’deki başkanlık seçimlerinin Rus hackerların siber saldırılarıyla manipüle edildiği iddialarından yola çıkan Londra, yeni yasayla kendi muhbirlerini dizginlemeye hazırlanıyor. İngiliz yetkililer daha önce de Kremlin’in casusluk faaliyetlerine karşı çalışmaları yaptıklarını bildirmişti. MI5 Başkanı, ‘Rusya tehdidini’ İngiliz kamuoyu ile paylaşmıştı. 

Devlet tehdidi delil parçalatmıştı

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın eski ajanı Edward Snowden, gizli belgeleri sızdırmak için İngiliz Guardian gazetesi ile işbirliği yapmıştı. Belgeleri yayımlayan Guardian, dönemin İngiliz hükümeti tarafından tehdit edilmişti. Gazete yönetimi, yayın hayatlarının son bulması ihtimali karşısında ellerindeki tüm CD ve harddiskleri imha etme yoluna gitmişti. 

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