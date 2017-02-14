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Büyük bir titizlikle inceleniyor! Kamuflajlı 20 'Adil Öksüz'

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15 Temmuz'a dair her görüntüyü titizlikle inceleyen Ankara Savcılığı, o gece Jandarma Komutanlığı'nda asker olmayan ancak üniforma giymiş 20 kişi belirledi.
Büyük bir titizlikle inceleniyor! Kamuflajlı 20 'Adil Öksüz'
Büyük bir titizlikle inceleniyor! Kamuflajlı 20 'Adil Öksüz' Büyük bir titizlikle inceleniyor! Kamuflajlı 20 'Adil Öksüz' Büyük bir titizlikle inceleniyor! Kamuflajlı 20 'Adil Öksüz'

Jandarma Genel Komutanlığı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’daki en hareketli yerlerden biriydi. Kamera görüntülerinde o gece karargâhta olan personelin yüzü tek tek incelenirken asker kıyafeti giymiş ancak kayıtlarda ve listelerde olmayan 20 kişiye rastlandı. Savcılık şimdi, darbe girişimini yönettiği değerlendirilen bu sivillerin peşinde.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından devam eden soruşturma kapsamında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nda o gece asker giyimli 20 sivil kişi tespit edildi. 

Savcı bu kişilerin darbeyi yönlendirmek için asker kılığına giren FETÖ’cü sivil şahıslar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. ABD’den iadesi istenen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in liderliğindeki FETÖ ile ilgili 15 Temmuz darbe kalkışmasına dair soruşturmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı, Akıncı Üssü, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT, TRT, Jandarma ve Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na ait kamera görüntüleri titizlikle inceleniyor. Hava Kuvvetleri’nden sonra darbede en etkin birim olan Jandarma Genel Komutanlığı’ndan elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucu ilginç bir tespite ulaşıldı. 

Darbe gecesi komutanlıkta bulunan bütün personelin yüzü tek tek tespit edildi ve askeri kayıtlarla karşılaştırıldı. Araştırma sonucu o gece Jandarma Genel Komutanlığı personeli arasında bulunan yaklaşık 20 kişinin, karargahta görevli kişiler arasında yer almadığı saptandı. 

Savcı, bu kişilerin darbeyi yol göstermek için asker kılığına giren FETÖ’cü sivil şahıslar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma bu yönüyle derinleştirildi.

YENİ ADİL ÖKSÜZ’LER ŞÜPHESİ

15 Temmuz kalkışması yaşandığı sırada birtakım sivil şahısların askeri komutanlıklara girdiklerine dair iddialar gündeme gelmişti. 

Fakat, asker elbisesi giyen sivil şahısların varlığına dair daha önce bir bulguya rastlanılmamıştı. Hemen üzerinde çalışılan konu, bu şahısların FETÖ’ye bağlı imamlar olup olmadıkları. Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda ele geçen materyaller üstünde yaptığı incelemede 585 parmak izinden 111’inin kaydını tespit edememişti.

16 Temmuz sabahı Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200’e yakın asker gözaltına alınmıştı.

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