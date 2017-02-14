14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Türkiye'yi çok kızdıracak skandal karar!

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'ye dönmeyi reddeden bir grup Türk subayının, aileleriyle birlikte Hollanda'ya siyasi sığınma başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye'yi çok kızdıracak skandal karar!
Türkiye'yi çok kızdıracak skandal karar! Türkiye'yi çok kızdıracak skandal karar! Türkiye'yi çok kızdıracak skandal karar!

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), sığınma başvurusunu incelemek için gereken 18 aylık süre boyunca, subaylar ile ailelerinin ülkede kalmasına izin verdi.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden NRC’nin özel haberine göre, Avrupa’da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup subay, Ankara’nın “geri dönün” çağrısını reddetti.

Gazetenin haberine göre subaylar, sığınma başvurusuna gerekçe olarak, “Türkiye’de adil yargılanma olanağı kalmadığını” iddia ettiler.

Türkiye, darbe girişimi nedeniyle arananların Ocak ayından itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaşlıktan çıkarılmayacağını açıklamıştı.

Habere göre, Hollanda makamları olağanüstü hal (OHAL) uygulaması nedeniyle Türkiye’nin iade talebine sıcak bakmıyor.

NRC’ye konuşan Türk yetkililer ise “adil yargılama” güvencesi verdi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda’nın, firari askerler için “güvenli liman” olmasını “kabul edilemez” bulduklarını vurguladı.

HOLLANDA İADE İŞLEMLERİNİ ASKIYA ALDI

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle suçluların iadesini geçici olarak askıya almıştı.

Gazeteye konuşan Hollandalı siyasi parti temsilcilerinden Demokratlar 66 (D66) milletvekili Sjoerd Sjordsma, sığınma başvurusunu siyasi çıkarların üzerinde bir konu olarak gördüğünü belirterek, darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik sığınma mevzuatının yeniden güncellemesini istedi.

Sosyalist Parti (SP) milletvekili Sharon Gasthuizen de, Türk subaylarının sığınma başvurusuna öncelik verilmesini istedi. Gasthuizen, “Sığınma hakkı, diplomasinin ötesinde insan hakkı ve güvenliği ile ilgili” dedi.

Hollanda Devlet Televizyonu (NOS) da, 15 Temmuz’dan sonra 100’den fazla Türk subayının Batı Avrupa ülkelerine sığınma başvurusu yaptığını duyurdu.

Daha önce Alman basını NATO’da görevli en az 40 Türk askerinin ülkelerine sığınma başvurusu yaptığını yazmıştı.

Brüksel’deki NATO karargahında görevli 86 subayın da Türkiye’ye dönmeme kararı aldığı belirtilmişti.

BBC Türkçe

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