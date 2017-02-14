14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Ekonomi için kritik veri açıklandı

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Merkez Bankası aralık ayı cari işlemler dengesi verilerini 4,27 milyar dolar olarak açıkladı.
Ekonomi için kritik veri açıklandı
Ekonomi için kritik veri açıklandı Ekonomi için kritik veri açıklandı Ekonomi için kritik veri açıklandı

Merkez Bankası, aralık ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Aralık ayında cari işlemler açığı 4,27 milyar dolar olarak açıklandı. Bunun sonucu olarak 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 610 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş oldu. 

2016 Aralık ayı cari işlemler dengesi verileriyle ilgili piyasa beklentisi 4.5 milyar dolardı. 12 aylık cari işlemler açığı beklentisi ise 33,1 milyar dolardı. 

KASIMDA DA BEKLENTİLERİN ALTINDAYDI

Kasım ayında cari işlemler açığı 2 milyar 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bunun sonucu olarak 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş, böylelikle cari işlemler dengesi kasım ayında 2,6 milyar dolarlık beklentilerin altında gerçekleşti

Ekim ayında cari işlemler açığı 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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