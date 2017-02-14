Fatih Altaylı bombayı patlattı! "Aday olurum"

Galatasaray'ın eski yöneticisi ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray başkanlığına aday olabileceğini söyledi.

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, Galatasaray'ın mevcut yönetim sayesinde elden gittiğini belirterek, "Böyle giderse başkanlığa aday olurum" ifadesini kullandı.

İşte Fatih Altaylı'nın açıklamalarından bazıları:

Galatasaray-Kayseri maçı De Jong oynamasaydı 5-0 bitebilirdi. Çok büyük çabaları oldu Kayseri'yi savunurken. Ancak hakem olmasaydı da 2-2 bitebilirdi. Hakemler her maçın önüne geçmeyi başarıyor. Beşiktaş ofsayttan gol yiyor, Fenerbahçe maçına geliyoruz iki penaltı. İkisi de değil. Dönüyorsun Galatasaray maçına... Buz gibi golü hakem yedi.

Ben Hüseyin Göçek'ten bir numara bekliyordum. Çünkü o, ligdeki numaracı hakemlerde yerini sağlamlaştıranlardan biri... Hakemlerin de MHK'nin de tam anlamıyla ar damarı çatlamış durumda... Her hafta rezillik ve bunu savunuyorlar. Bunlar hafta içi fırında çalışıp hafta sonu maç yönetmiyorlar, profesyonel hakem hepsi.

Hakemler ayda iki maç yönetse 31-32 bin lira maaş alıyor. Maaş olarak baktığın zaman bu maaş Cumhurbaşkanı, Başbakan, genel müdür maaşıdır. Bir tanesi de çıksın desin ki 'ben beceremiyorum, bırakıyorum. Benim gözüm bozuk, ben yokum.'

Koşmuyorsun, görmüyorsun, doğru düdük çalmıyorsun. Sen ne yapıyorsun hakem kardeşim. Ayıptır ya! Ligin değeri 600 milyon dolar deniyor. Peki bu değeri ayaklar altına alan saçı jöleli 10-12 tane artistik çocuğa mı kaldı bu iş.



"BAŞKANLIĞA ADAY OLURUM"



Ben görevden hiç kaçmadım. Hangi yönetim beni göreve çağırsa 'hayır' demedim. Böyle giderse Galatasaray başkanlığına aday olurum. Yarın öbür gün 'bir zamanlar Galatasaray gibi müthiş bir takım varmış' derlerse, 'Ben aday oldum ama beni seçmediler' demek için aday olurum.

Riekerink, Galatasaray'ın hocası olacağı gün 'olmaz' diyen bendim. İlkokul öğretmenliği ve üniversite hocalığı apayrı şeylerdir. Bunlar ilkokul öğretmenini doktora talebelerine hoca yaptılar. Şimdi geldiğimiz yere bakar mısın? 20 hafta geride kaldı, hocayı değiştireceksin de kimi getireceksin?

İsimlere bakıyorum şimdi... Raşit Çetiner 40 yıllık arkadaşım. Canım, ciğerim ama olmaz. Galatasaray bu seneyi bence kaybetmedi. Bari Riekerink'in yanına tecrübeli birini koyun. Galatasaray yönetimi geçen günlerde toplantı yapıyor, Riekerink'e 'sen bu oyuncuları niye oynatmıyorsun?' deniyor. Ben Galatasaray'da böyle bir şey görmedim. En çok futboldan anlayan başkanımız Alp Yalman'dı. O bile karışmadı hiç... Riekerink de yönetim ne dediyse onları koymuş kadroya...

Cengiz Özyalçın, yılların Galatasaraylı'sı. Ama bu düzeyde kulüp yönetmekten anlamaz. Galatasaray çok farklı ve özeldir. Ama bugün bunu ortaya koyacak isimler var mı? Emin değilim. Bir fotoğraf gördüm; Galatasaray Kulübü Başkanı otobüs kullanıyor. Yemin ediyorum, o otobüse binmem. Onun kullandığı otobüs duvara toslar.

Emlak Konut'la yapılan anlaşma için '500 milyon dolar' dedi, '500 milyon TL' çıktı. Bu paranın 342 milyon TL'sini aldı. Bunlar kendi yedikleri haltı, Galatasaray'ın elindeki varlıkları satarak kapattı.