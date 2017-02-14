G.Saray'da 100 milyon TL'lik hoca seçimi!

Galatasaray'da teknik direktör arayışlarının devam ettiği bugünlerde, şampiyonluk yolunda da sonuna kadar yer almak için mücadele ediyor. Kayserispor yenilgisiyle teknik direktör değiştirip, yeni bir hava yakalamak isteyen Galatasaray için aslında bu sezonun iki kat önemi var.



Bu sezon UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray, 2016/2017 sezonu da şampiyon kapayamaz ya da ilk iki sırada ligi bitiremez ise çok önemli bir gelir kaybı da yaşamış olacak.



Sarı-kırmızılı yönetim de bir taraftan teknik direktör değişikliği ile bu hedeften kopmamak, bir taraftan da gelecek sezonki gelirden olmamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'i ilk 2 sırada tamamlayamayıp Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi halinde, UEFA'dan gelecek yaklaşık (minimum) 21 - 23 milyon euroyu da kasasına koyamamış olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının gruplara kalması halinde; oynanan maçlardaki primler, tribün gelirleri, sponsorluk gelirleri gibi ek kalemler de eklendiğinde kasasına yaklaşık 25 - 26 milyon euro giriyor. Sarı-kırmızılı takım cezası nedeniyle 2015/2016 sezonunda zaten Avrupa kupalarında yer alamayıp bu gelirden olmuştu. Gelecek sezon da gidilememesi halinde çok önemli bir geliri kaybedecek.



ÜST ÜSTE 4 SEZONDAN SONRA KASAYA PARA GİRMEDİ



Galatasaray, 2012/2013 sezonuyla birlikte peş peşe 4 sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az grup maçları oynama şansı yakalamış ve bu 4 sezon içerisinde kasasına çok önemli bir gelir koymayı başarmıştı. UEFA'nın açıkladığı resmi rakamlara göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son 4 sezonda toplam 98 milyon euroluk gelir elde etmişti



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'dan elde ettiği gelir…

2012/2013 - 24 milyon 782 bin euro

2013/2014 - 21 milyon 72 bin euro

2014/2015 - 18 milyon 594 bin euro

2015/2016 - 33 milyon 941 bin euro

2016/2017 - UEFA'dan men cezası

2017/2018 - ???



Geçen sezonda da Avrupa'dan herhangi bir gelir elde edemeyen Galatasaray, bu sezonu da ilk ikide bitirip Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alamazsa iki senede yaklaşık toplam 40 milyon euroluk bir gelirden yoksun kalmış olacak.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu…

2012/2013 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

2013/2014 - Şampiyonlar Ligi 2. tur

2014/2015 - Şampiyonlar Ligi grupları

2015/2016 - Şampiyonlar Ligi grupları

2016/2017 - UEFA'dan men cezası

2017/2018 - ???



Ekonomik olarak henüz düzlüğe çıkamayan Galatasaray'da yönetim bu gelirden bir yıl daha mahrum kalmamak için teknik direktör konusuna da oldukça dikkatli yaklaşıyor.