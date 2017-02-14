Miroslav Stoch yine kayıplarda

PAOK, Al-Ain ve Bursaspor’da forma giyen Slovak yıldız, bu sezon Fenerbahçe’nin kadrosunda kaldı. Ancak yıldız futbolcu kendisine verilen bu şansı iyi değerlendiremedi.

2010 yılında Chelsea’den büyük umutlarla transfer edilen Miroslav Stoch, 3. sezondan itibaren başka takımlara kiralandı.



PAOK, Al-Ain ve Bursaspor’da forma giyen Slovak yıldız, bu sezon Fenerbahçe’nin kadrosunda kaldı. Ancak yıldız futbolcu kendisine verilen bu şansı iyi değerlendiremedi.



Advocaat, bekleneni veremeyen oyuncusunu UEFA listesinden çıkarmıştı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde de 7. haftadaki Alanya maçından beri süre alamadı. (Fanatik)