Gaziantepspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadele sonrası çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı.
Maçın uzatma dakikalarında Adanasporlu Bekir Yılmaz, top toplayıcı çocuğun yavaş davranmasına tepki gösterince saha kenarı karıştı. Gaziantepsporlu Ghilas, Bekir Yılmaz'ın üzerine yürüyünce araya güvenlik görevlileri girdi. Hakem iki futbolcuya da sarı kart vererek olayı yatıştırmaya çalıştı. Fakat sahadaki gerginlik tribüne sıçradı. Gaziantepsporlu bir taraftar yaralandı. Adanaspor taraftarları, rakip tribüne geçerek güvenlik görevlilerine, söktükleri koltukları fırlattı. Ayrıca lavabolardaki muslukların sökülerek sahaya atılması da dikkatlerden kaçmadı.
Polis, olayların ardından Adanaspor taraftarını statta bekleterek, olayların daha da büyümesinin önüne geçti.
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Gaziantep Arena'da tribünler karıştı
Gaziantepspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadele sonrası çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı.
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