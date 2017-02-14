14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Galatasaray'da Hagi sürprizi

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Galatasaray'da Hagi sürprizi
Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da Hagi sürprizi Galatasaray'da Hagi sürprizi Galatasaray'da Hagi sürprizi

beIN Sports'un haberine göre, Levent Nazifoğlu, bugün yapılan toplantıda yönetime Hagi ismini önerdi.

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