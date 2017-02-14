Caner Erkin ile anlaşma tamam! İmzayı atıyor

Beşiktaş yönetimi bonservisi Inter'de olan Caner Erkin ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Beşiktaş yönetimi, sezon başında Inter'den kiralık olarak alınan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi.

Bir sezonluğuna siyah beyazlı takıma kiralık olarak gelen ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki sol bek için Inter kulübüyle görüşmeler başladı.

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Caner Erkin için 1 milyon Euro'luk opsiyonu indirmek için uğraşıyor. Inter'in de buna olumlu baktığı öğrenildi.

CANER'E YENİ MAAŞ VE 4 YILLIK İMZA

Eğer İtalyan ekibiyle el sıkışılırsa, Caner Erkin'le dört yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini kabul etti.

BİR AY SONRA SAHAYA ÇIKAR

Öte yandan sakatlığı düzelen milli sol bek, düz koşulara devam ediyor. Mart başı Caner büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.