Avrupa'nın yeni korkusu!

Avrupa Birliği için yeni bir tedirginlik oluştu. Fransa'da nisan-haziran döneminde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde aşırı sağın önde gelen adayı Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen'in AB karşıtlığı Avrupa'da tedirginliğe yol açtı.

Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ ve İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararının yanında Le Pen öncülüğündeki Fransız aşırı sağı da Avrupa'da dikkati çekmeye başladı. Le Pen’in AB karşıtlığı, seçim beyannamesinde önemli yer tutarken, avroya veda edip yeniden Fransız frangının kullanılacağı vaatleri de büyük ses getirdi.

Seçim tahminleri ve kamuoyu yoklamalarında Le Pen’in ilk turun galibi olması bekleniyor.