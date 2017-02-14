14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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THY 4.1 milyon kişiyi taşıdı

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THY 4.1 milyon kişiyi taşıdı
Türk Hava Yolları'nın ocak ayında taşıdığı yolcu sayısı 4,1 milyon oldu.
THY 4.1 milyon kişiyi taşıdı THY 4.1 milyon kişiyi taşıdı THY 4.1 milyon kişiyi taşıdı

Türk Hava Yollarının (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, THY'nin Ocak 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları ile ilgili bilgilere yer verildi.

Açıklamaya göre Ocak 2016 döneminde 4,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12 azalışla 4,1 milyona geriledi, yolcu sayısındaki düşüşün iç hatlarda yüzde 5,1, dış hatlarda yüzde 17 oldu.

Dış hatlar business class yolcu sayısı ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da aynı dönemde sırasıyla yüzde 13,6 ve yüzde 16,2 düşüş yaşandı.

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