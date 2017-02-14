Rusya'dan Flynn'in istifasıyla ilgili flaş yorum!

Rusya Federasyonu Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasıyla ilgili, "Ya Trump köşeye sıkıştırıldı ya da yönetime Rusya karşıtı duygular bulaştı" yorumunda bulundu.

Kosachev, "Ya Trump yeterince bağımsızlık kazanamadı ve sürekli köşeye sıkıştırılıyor, ya da Rusfobya en aşağıdan en yukarıya yeni hükümetin tamamını etkilemiş durumda" dedi.

Flynn’in Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile göreve başlamadan önce görüştüğü ve bu görüşmede Obama yönetimi tarafından Rus diplomatlara yönelik uygulanan yaptırımlar hakkında müzakerede bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Flynn ise önce Trump'ın isteğiyle Rus büyükelçi ile konuştuğu izlenimi yaratmaya çalışmış, daha sonra yaptığı açıklamada ise görüşmenin sadece bir taziye görüşmesi olduğunu ve yaptırımlar konusunun gündeme gelmediğini belirtmişti. Ancak ABD basınına açıklama yapan istihbarat yetkililerinin Flynn'in sözlerinin doğru olmadığı yönündeki beyanları emekli Korgeneral'i baskı altında bırakmıştı.