14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:53Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:44Yatsı 20:05
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.907 -0.76
  • Altın: 144,319 -0.22
  • Dolar: 3,6532 -0.54
  • Euro: 3,8832 -0.27

İran 10 kişiyi idam etti

»
İran 10 kişiyi idam etti
İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 10 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
İran 10 kişiyi idam etti İran 10 kişiyi idam etti İran 10 kişiyi idam etti

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı, uyuşturucuyla ilgili suçlardan ölüm cezasına çarptırılan 7 kişinin Kum kentindeki Lengerud Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.

Haberde, diğer 3 kişinin cezasının ise Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zabul Cezaevi'nde infaz edildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, dünyanın en çok idam cezası uygulayan ülkelerinden İran, 2015 yılında büyük çoğunluğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan olmak üzere 977 kişiyi idam etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran 10 kişiyi idam ettiİran 10 kişiyi idam ettiİran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 10 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
Rusya'dan Flynn'in istifasıyla ilgili flaş yorum!Rusya'dan Flynn'in istifasıyla ilgili flaş yorum!Rusya'dan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in istifasıyla ilgili flaş açıklama geldi.
Bomba iddia! Trump'ın yeni halefi kızı mı?Bomba iddia! Trump'ın yeni halefi kızı mı?Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump ile verdiği fotoğraf gündeme ilginç iddiaların gelmesine sebep oldu.
Türkiye'yi çok kızdıracak skandal karar!Türkiye'yi çok kızdıracak skandal karar!15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'ye dönmeyi reddeden bir grup Türk subayının, aileleriyle birlikte Hollanda'ya siyasi sığınma başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
Terör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktıTerör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktıEl Bab'ın yüzde 40’ını kontrol altına alınırken, kentin güneyinde rejim ile ÖSO arasında çatışma çıkmaması için fiili bir güvenlik hattının oluştuğu öğrenildi.
Trump-Trudeau görüşmesinde ilginç anTrump-Trudeau görüşmesinde ilginç anKanada Başbakanı Trudeau ve Trump arasında gerçekleşen görüşmede kameralara yansıyan bir görüntü de dikkatlerden kaçmadı.
  • Trump'ın danışmanı istifa etti14 Şubat 2017 Salı 08:12
  • Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu!14 Şubat 2017 Salı 07:50
  • Kerkük'te petrol kuyusu patladı!13 Şubat 2017 Pazartesi 22:48
  • Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 18:00
  • Hollandalı ırkçı lider Kuran-ı Kerim'e dil uzattı!13 Şubat 2017 Pazartesi 14:44
  • Rusya ve ABD bir araya geliyor13 Şubat 2017 Pazartesi 13:37
  • Hizbullah liderinden Trump'a şok sözler!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
  • ABD dahil 3 ülke BM'yi acil toplantıya çağırdı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:47
  • Meksika'da Trump karşıtı gösteri13 Şubat 2017 Pazartesi 11:47
  • ABD'de halkın Trump'a ve medyaya güveni ölçüldü13 Şubat 2017 Pazartesi 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri