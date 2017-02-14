14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:53Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:44Yatsı 20:05
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.907 -0.76
  • Altın: 144,319 -0.22
  • Dolar: 3,6532 -0.54
  • Euro: 3,8832 -0.27

Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e ağzının payını verdi!

»
Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e ağzının payını verdi!
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, sanatçı Müjdat Gezen'in Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e ağzının payını verdi! Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e ağzının payını verdi! Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e ağzının payını verdi!

Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili düzenlenecek panele katılmak üzere Rize'ye gelen Burhan Kuzu, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve getirilecek başkanlık modelinin koalisyon dönemlerini sona erdireceğini ifade eden Kuzu, çok başlılıkla ortaya çıkan bürokratik engellerin de ortadan kaldırılacağını söyledi. 
 
Rejimin değiştirileceği eleştirilerine katılmadığını belirten Kuzu, "Rejim değişikliği söz konusu değil. Laiklik yerinde, Ankara'nın başkent olması yerinde, bayrağımız yerinde. Hiçbir değişiklik yok. Yaptığımız bir iç mimarlıktır. Binada bir sorun yok, bina yerinde. Rejim değişikliği itirazını reddediyoruz. Bu kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Rejimin ana kolonlar yerinde. Bunda oynama ve oynatma yok. Böyle bir niyetimizde yok" diye konuştu.
 
'TÜRKİYE'NİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK'
 
Orta yolu buldukları yeni modelden başka ülkenin seçeneği olmadığını ifade eden Burhan Kuzu, "Bir denge modeli getirdik. Bu sistem inşallah işler. Türkiye'nin başka seçeneği yok. Bölgede korkunç bir savaş potansiyeli var. Birinci dünya savaşı, 3'üncü dünya savaşı olarak devam ediyor. Kurtuluş Savaşının 2'ncisini yaşıyoruz. Yedi düvelle boğuşuyoruz. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. İyi bir devlet adamlığı örneği gösterdi. Kendisi bu modeli prensip olarak kabul etmemekle beraber millete sunma imkanı getirdi. 15 Temmuz'dan sonra, 'Bu modelin gerekli olduğunu gördüm' dedi. Neden evet dediğini ayrıntılı açıkladı. Bu önemli bir gelişme. 15 Temmuz gibi bir darbenin 7 Haziran sonrası olduğunu düşünün. Ne olurdu ülkenin hali? Bu bölgede dirayetli hükümetler lazım" diyerek koalisyonlarla bir yere varılmadığını ifade etti.
 
'SANATÇI BOZUNTUSU'
 
Sanatçı Müjdat Gezen'in, 'Evet' oyu vereceğini açıklayan Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu için çirkin ifadeler kullandığını anlatan Burhan Kuzu, "Bir takım sanatçı bozuntuları ne laflar dedi, ne laflar. Resmen sanatçı bozuntusu bunlar. Tamamen bir alçaklık. O laf mı? Biri o lafı kendi kızı, hanımı için dese razı gelir mi? 'Bu hanım da hoşuma gitti.' Bu laf olacak şey mi? Hayır oyu verecekmiş. Bu hayırdan şer çıkar, başka da bir şey çıkar. Müjdat Gezen'i esas alarak birinin evet ya da hayır demesi oradan şer çıkacağını gösteriyor. Onun evet ve hayır demesinden fayda gelmez. Kendine faydası yok. Resmen bu memlekete yük. Biz bu tip oyun bozanlarla değil makul vatandaşa sesleniyoruz. Böyle çamur tipi adamlarla bir yere varılmaz" diye konuştu.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Güvenli bölgede' görüş ayrılığı!'Güvenli bölgede' görüş ayrılığı!Trump’ın sıcak baktığı Suriye’de ‘güvenli bölge’ konusunda Türkiye ve Rusya’nın görüş farklılıkları var.
İşte Ezana hakaret eden CHP'li için istenen ceza!İşte Ezana hakaret eden CHP'li için istenen ceza!CHP PM üyesi avukat Sera Kadıgil hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Kral Selman'dan Erdoğan'a jestKral Selman'dan Erdoğan'a jestCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, Suud basınında geniş yankı uyandırdı.
Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e ağzının payını verdi!Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e ağzının payını verdi!AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, sanatçı Müjdat Gezen'in Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.
Bozdağ'dan FETÖ'ye kötü haber!Bozdağ'dan FETÖ'ye kötü haber!Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile görüşeceğini ve Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.
El Bab'ta sniper cafeEl Bab'ta sniper cafeFırat Kalkanı harekatı çerçevesinde yoğun operasyonların sürdüğü El Bab'dan yeni görüntüler var.
  • Başörtülü kıza saldıran kişi bakın kim çıktı!14 Şubat 2017 Salı 11:03
  • Tipten gözaltına alındı!14 Şubat 2017 Salı 10:13
  • Genç kızların burun kırmalı kavgası!14 Şubat 2017 Salı 10:09
  • Büyük bir titizlikle inceleniyor! Kamuflajlı 20 'Adil Öksüz'14 Şubat 2017 Salı 10:02
  • Can Dündar'a sahip çıkan İngiltere bakın ne yaptı?14 Şubat 2017 Salı 09:43
  • Meteoroloji'den önemli uyarı! İstanbullular dikkat14 Şubat 2017 Salı 09:39
  • Yenimahalle’de Lions gecesinde Atatürk övgüsü14 Şubat 2017 Salı 09:05
  • Türkiye'den Avusturya'ya cevap!14 Şubat 2017 Salı 08:57
  • 920 yıldır gizlenen Türk kitabesi14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Kağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırı14 Şubat 2017 Salı 08:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri