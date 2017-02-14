14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Kral Selman'dan Erdoğan'a jest

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Kral Selman'dan Erdoğan'a jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, Suud basınında geniş yankı uyandırdı.
Kral Selman'dan Erdoğan'a jest Kral Selman'dan Erdoğan'a jest Kral Selman'dan Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'dan oluşan Körfez ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, Suud basınında geniş yankı uyandırdı. Kral Selman'ın Erdoğan'ı havalimanında karşılamasına dikkati çeken gazetelerde, ikili görüşmelerde ele alınacak başlıkları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman tarafından samimi bir şekilde karşılandı. Erdoğan ile Kral Selman'ın görüşmesine ilişkin detaylar, Suudi Arabistan gazetelerinde geniş yer buldu.

"ERDOĞAN'I KRAL KARŞILADI"

Suudi Okaz gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini şu ifadelerle duyurdu:

"Kral Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Riyad Havalimanı'nda karşıladı. İki lider, yapacağı görüşmede Türk-Suudi ilişkilerini ele alacak ve genişletmenin yollarını arayacak. Başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konular da konuşulacak. Terörle mücadele için işbirliği yapılacak"

Riyad gazetesi ise haberi okuyucularıyla şöyle paylaştı:

"Kral Selman Erdoğan'ı karşıladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a geldi. Kral Selman, Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına gitti."

Suudi Arabistan'da yayın yapan Al-Jazirah gazetesinde yer alan haberde, "Kral Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat karşıladı" ifadeleri yer aldı.

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