İşte Ezana hakaret eden CHP'li için istenen ceza!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakılan CHP PM üyesi Saliha Sera Kadıgil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede Kadıgil'in 2010 ve 2011 yıllarında attığı 4 tweet delil olarak yer aldı. Söz konusu tweetlerin suç teşkil ettiği düşüncesiyle soruşturmanın re'sen başlatıldığı hatırlatıldı.



TANINDIKTAN SONRA GÜNDEME GELDİ



İddianamede Kadıgil'in her ne kadar tweetleri 2010 ve 2011 yıllarında paylaşmış ise de sosyal medyada ve katıldığı programlar sonrası tanınmaya başlamasıyla birlikte suça konu tweetlerin sosyal medyada ve basında yeniden yer aldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda "ezan" ve "şehitler" hakkında atılan tweetlerin halkın büyük kesiminin benimsediği İslam dinine yönelik kutsal değerlere hakaret niteliğinde bulunduğu, Van depremine ilişkin yapılan paylaşımlarda ise bölge halkını ayrıştırarak aşağıladığı ve tahrik ettiği iddia edildi.



7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Kadıgil'in bu nedenle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

