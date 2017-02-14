14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı!

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Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı!
İstanbul'daki Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S., İstanbul'da yakalandı.
Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı! Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı! Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı!

Burdur'da hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul'daki Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S., İstanbul'da yakalandı. Savcılık, şüphelinin üzerinden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini açıklandı.

KİRA KONTRATI 

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi. 2 gün önce yakalandığı belirtilen erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi. 

A.S.'nin 2009 yılından bu yana Fransa'da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak'ta hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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