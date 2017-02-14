14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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O ülkede sevgililer günü yasaklandı!

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O ülkede sevgililer günü yasaklandı!
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sevgililer günü kutlamaları, İslam kültürünün parçası olmadığı gerekçesiyle, halka açık alanlarda yasaklandı.
O ülkede sevgililer günü yasaklandı! O ülkede sevgililer günü yasaklandı! O ülkede sevgililer günü yasaklandı!

İslamabad Yüksek Mahkemesi kararına göre devlet kurumlarında ve kamuya açık alanlarda Sevgililer Günü kutlamaları yasaklanacak.

Mahkemenin kararı özel bir imza kampanyasının Sevgililer Günü'nün İslami öğretilere aykırı olduğunu savunmasının ardından geldi.

Mahkeme kararında ayrıca Sevgililer Günü'nün medyada teşvik edilmemesi veya hakkında haber yapılmaması hükmü de yer aldı.

Dawn gazetesi, imza kampanyasının düzenleyenlerin, Sevgililer Günü'nün aşkın yayılması bahanesiyle ahlaksızlık, çıplaklık ve hayasızlığı teşvik ettiğini savunduğunu yazdı.

Dini gruplar, son on yılda Pakistan'ın bir çok şehrinde Sevgililer Günü'nün artan popülerliğinin bir yozlaşma olduğunu savunuyor.

Yeni gelen yasak, dükkanları veya restoranları etkilemiyor, ancak bu türde bir yasak İslamabad'da ilk defa uygulanıyor.

Mahkemenin kararı Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in Sevgililer Günü'nden uzak durulması gerektiğini söylemesi ve bunu Pakistan'ın kültürünün bir parçası olmayan Batı kültürü olarak tanımlamasının ardından bir yıl sonra geldi.

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