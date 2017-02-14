14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!

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Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!
Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini bulurken, sosyal medyada çamur at izi kalsın şekilde bir taktik savaşı yaşanıyor.
Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı! Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı! Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!

Ünlü isimlerin katılığı gecede radyo severlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar ödüllerine kavuşmuş ve en iyi Yerel Radyo Ödülü ise Yozgat FM’e verilmişti. 

GARİP AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yozgat FM’in ödül almasını hazmedemeyen Radyo Trafik’in programcılarından İlker saygı adeta çılgına döndü. Garip açıklamalara imza atan İlker Saygı Sosyal medya hesabından şunları paylaştı.

''Sizi arada darladığım Sihirli Mikrofon Ödül Töreni geride kaldı. Öncelikle aynı kategoride yarıştığım ve ödüle layık görülen Cem Arslan'ı ve En İyi Tematik Radyo dalında ödülü alan radyomuz, Radyo Trafik'i tebrik ediyorum. Tabii diğer tüm kazananları da..
Yalnız benim iki çift önemli lafım olacak; Yılın en iyi yerel radyosu kategorisinde Yozgat Fm ödül aldı. Temsilcileri yoktu gecede, alkışladık geçtik. Sonra yine törende anlaşıldı ki; Yozgat Fm bir sosyal medya fenomeninin millete verdiği gazla birinci olmuş. Trollük yapıp "arkadaşlar, bu radyoyu destekliyoruz yüklenin" demiş milyon küsür takipçisine anlayacağınız.
Sonra bu arkadaş sahneye davet edildi. Marifetmiş gibi bir de alkışlatıldı. Neden Yozgat Fm? diye sorulduğunda da "neden bilmiyorum, işte kendimi yakın hissediyorum galiba" gibi bi' şeyler geveledi. Bu arada radyonun twitter hesabı da sevinçten kına gecesine dönmüştü çoktan. Ben onlar adına utandım açıkçası. Ödülü radyoculuk başarımla değil de bu şekilde alacaksam oturur ağlarım lan bu ne sevinç ???? Diğer yerel radyoların suçu ne? Ayrıca belki hakkınla kazanacaktın eyyozgat efem!?
Neyse efendim... Benim derdim, mesleğimin bu şekilde oyuncak edilmesi ve basite alınmasıyla ilgili.
Şimdi! Radyoculuğu ciddiye almayanlar, Bu sosyal medya zırtapozu, takipçileri ve onu sahneye kadar çıkarıp "aferin yavrum ne de iyi yapmışsın" diyenler bilmeli ki;
Yereliyle, ulusalıyla..
•Biz bu işi çok ciddi bir emek harcayarak yürütüyoruz!
•Kişisel zevklerimizi, sosyal hayatımızı, hatta bazen ailemizi feda ederek mikrofon başına geçiyoruz!
•"Oh ne güzel valla, 2 saat konuşup gitmiyoruz!!"
•İnsanlara kendilerini iyi hissettirebilmek için her gün boğaz patlatıyoruz!
•Her türden insanla, her gün birebir muhatap oluyoruz!
•Darbede, depremde, bilimum olağanüstü hallerde evimize dahi gitmeyip yayınlarda sabahlıyoruz!
•Bazı içimiz kan ağlarken bile o mikrofonun başında dünyanın en mutlu insanıymış gibi yayınlar yapmak zorunda kalıyoruz!
•Sarfettiğimiz ve edeceğimiz her kelimenin yerini, yönünü düşünüyoruz!
•Her canlıya eşit mesafede saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz!
•Dışardan sanıldığı gibi bir elimiz yağda bir elimiz balda yaşamıyoruz!
•9 günlük resmi tatillerde 6 gün çalışıyoruz!
•Her gün üstüne koymak için var gücümüzle çabalıyoruz
Ve bazılarının fenomen olmak için 20 gün düşünüp yaptığı esprileri, çektikleri videoları biz her gün canlı yayınlarda anlık olarak çeviriyoruz.
Yani, kimse benim 18 yıldır aşkla ve yukarıda sırayla yazdığım şekilde yürüttüğüm mesleğimi bir geyik uğruna oyuncak edemez! Ya akıllı olacak internette boşbeleş işlerle belli seviyedeki insanları oyalamaya devam edeceksin ya da maçan yiyorsa geçeceksin her gün mikrofonun/kameranın karşısına beni utandıracaksın..
Saygılarımla''

TWEETİNİ ANINDA SİLDİ

Konuyla ilgili İlker Saygı’nın paylaşımına cevap verenYozgat FM yöneticisi Koray Bulut’un cevap verdi. Açıklamanın ardından Saygı bu tweetini anında sildi.

‘NİLHAN OSMANOĞLU’ YALANI

II.Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Nilhan Sultan'ın 'Yozgat dedemin toprağıdır' sözüne hakaret yağdırıldığı şeklinde haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Yozgat FM yöneticisi Bulut,”Biz bu vatanın bekası için geçmişten geleceğe mücadele eden ecdadımıza saygımız sonsuzdur. Böyle bir kampanya asla yapılmamıştır. Kara bir propagandadan ibarettir. Bu iğrenç kampanyayı başlatanları esefle kınıyoruz. Biz vatanını, milletini ve ecdadını rahmetle yağdeden bir kuruluşuz.” diye konuştu.

İşte o silinen paylaşım..

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