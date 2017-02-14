TSK'dan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya anında karşılık verildi. 1 terörist öldürüldü. PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verildi" denildi.
14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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PYD'den güvenlik güçlerine ateş!
Mardin Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya anında karşılık verildi. 1 terörist öldürüldü.
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