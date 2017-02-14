Türkiye'den net mesaj: Ankara’yı kaybedersiniz

Türkiye'den CIA Direktörü Pompeo aracılığıyla Trump yönetimine net mesaj : YPG ile devam ederseniz Suriye’de Ankara’yı kaybedersiniz.

Obama yönetiminin, 'Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak belirlediği Münbiç'ten terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çekileceği' açıklamasına rağmen herhangi bir adım atılmamıştı. Trump yönetimi, CIA Direktörü'nün Ankara ziyareti sonrası Suriye konusunda planını netleştirecek. Türkiye, CIA Direktörüne Suriye konusunda net mesaj verdi.

TRUMP'LA İLK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Şubat’ta Trump’la ilk telefon görüşmesini yaptı. Bu görüşmede Trump Rakka operasyonu için Türkiye’nin önerilerini dinleyeceğini söyledi. CIA Direktörü’nün Ankara ziyaretinin görüşmeden hemen sonra yapılmasına karar verildi.

ANKARA'DA BEKLENTİ DEĞİŞTİ

Obama döneminde terör örgütü YPG ile birlikte Rakka operasyonunun ilk aşaması başlamışken Trump’ın bu çıkışı, Ankara’daki beklentiyi de değiştirdi. Erdoğan son olarak 13 Şubat’ta Bahreyn’de, “Menbiç ve Rakka'da eğer koalisyon güçleri ile müşterek adımı atarsak, bu müşterek adımla birlikte de oradaki belirli bir hedef- ki o da terörden arındırılmış bir güvenli bölge hedefidir- terörden arındırılmış bu güvenli bölgeye, özellikle ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz, Türkmenler yerleşme imkanını bulacaktır" dedi.

ABD'DEN MESAJ YOK!

Ancak görüşmeleri takip eden Türk yetkililerin Al Jazeera’ye verdiği bilgiye göre, Washington’dan henüz Menbic’de verdikleri sözlerin tutulması yönünde bir mesaj alınmadı. YPG Menbic’den çekilmek bir yana, şehrin çevresinde hendekler kazmaya başladı. Bu hendekler yetkiliye göre “Biz buradayız, gitmiyoruz” mesajı.

YPG RAKKA'YA 9 KİLOMETREYE KADAR YAKLAŞTI

Washington YPG’nin çekilmesi doğrultusunda bir atmazken, bir yandan da YPG’nin Rakka’nın çevresini kuşatmak için başlattığı operasyon sürüyor. YPG, kuzey yönünden Rakka’ya 9 kilometre kadar yaklaştı. İlerleyiş sürüyor. Ancak sahada görev yapan Pentagon ve CIA elemanları, Trump bir karar verene kadar bu konuda olumlu ya da olumsuz bir adım atmaktan çekiniyor.

TÜRKİYE'DEN CIA BAŞKANINA: ANKARA'YI KAYBEDERSİNİZ

Ortak Rakka operasyonu için Pompeo’ya çok net bir mesaj verildi: Önce Tel Abyad’da demografik değişim yaşanmasına izin verdiniz, ardından Menbic’de verdiğiniz sözleri tutmadınız. YPG konusunda güvenimizi kaybettiniz. Rakka’da da YPG ile hareket ederseniz, bu kez Türkiye’den lojistik destek göremeyeceksiniz. YPG ile devam ederseniz Suriye’de Ankara’yı kaybedersiniz.

TÜRKİYE'NİN RAKKA ÖNERİSİ

Ankara’nın önerisi, TSK ve Pentagon’a bağlı özel kuvvetler öncülüğünde, sahadaki Arap unsurlarla Rakka’ya girilmesi. Arap unsurların eğitilmesi, silahlandırılması, El Bâb üzerinden Rakka’ya ulaşabileceği yaklaşık 200 kilometrelik yolun da IŞİD’den temizlenmesi uzun ve masraflı bir süreç. Bu sebeple Washington’da şu an her türlü seçenek değerlendiriliyor.