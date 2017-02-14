Dolar kan kaybetmeye devam ediyor!

Güne düşüşle başlayan ve 3.6471'e kadar gerileyen dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Kur şu dakikalarda 3.64 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 3.87'den işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.6790 lira, euronun satış fiyatı ise 3.9080 lira olmuştu.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, Yellen'ın vereceği mesajların, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri üzerinde belirleyici olabileceği ifade etti.



Bugün, yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi büyüme verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, dolar/TL de 3.70 seviyesinin direnç, 3.65 ve 3.61 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin cari işlemler açığı beklentisi, 2016'nın aralık ayı için 4.3 milyar dolar, 2016 yılının tamamı için de 33.1 milyar dolar oldu.