14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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ABD'de delinen baraj görüntülendi

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ABD'de delinen baraj görüntülendi
ABD'nin California eyaletinde savağında delik tespit edilen Oroville Barajı'nda deliğin onarılması için çalışmalar sürüyor.
ABD'de delinen baraj görüntülendi ABD'de delinen baraj görüntülendi ABD'de delinen baraj görüntülendi

ABD'nin California eyaletinde yer alan ülkenin en yüksek barajı Oroville Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle su baskını tehlikesinin azaldığı ancak henüz tahliye kararının kaldırılmadığı bildirildi.

EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

California Valiliği tarafından bölgede acil durum ilan edilerek, eyalet ulusal muhafızları ve helikopterli ekipler güvenlik ve barajdaki onarım için görevlendirildi.

"İNSANLARIN EVİNE DÖNMELERİ İÇİN ERKEN"

Donald Trump yönetimine mektup gönderen Vali Jerry Brown, tahliyeler ve muhtemel su baskınları için federal yardım talep etti. Butte County Şerifi Kory Honea ise gazetecilere yaptığı açıklamada, su seviyesi azalsa da henüz insanların evlerine dönebileceklerini söylemek için erken olacağını kaydetti.

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