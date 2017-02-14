Antalya'da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Koca, daha sonra karısını öldürdüğü tüfekle intihar etti.
Olay bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın merkez Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus uyruklu eşi Anna Gül’ü (37) pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşlarındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü. Muammer Gül, daha sonra tüfekle intihar etti.
14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Antalya'da cinnet: 4 kişilik aile yok oldu!
Antalya'da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Koca, daha sonra karısını öldürdüğü tüfekle intihar etti.
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