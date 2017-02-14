Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Yavuz Sultan Selim benzetmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'ya destek bildirisine imza atan akademisyenleri desteklerken toplantıya ihraç edilen akademisyenlerden bazıları da katıldı.

Kılıçdaroğlu, PKK bildirisine imza atmış akademisyenlerle Yavuz Sultan Selim döneminin alimi Kemalpaşazade'yi bir tuttu.

Yavuz Sultan Selim Mısır’dan dönülüyordu... Adana’ya gelindiğinde sağanak halinde yağmur yağıyordu. Herkes çadırlara sığınmış, etraf su ve çamur deryasına dönmüştü. Yağmur dinince yeniden yola çıkıldı. Sultan, Kemâlpaşazâde’yle atbaşı gidiyordu. Bir ara Hoca’nın atı tökezleyerek ileriye doğru fırladı. İbn Kemâl, âniden dizginleri kasıp, son anda atını düşmekten kurtardığı sırada gözleri padişahın kaftanına ilişti. Tökezlenme esnasında, atının ayağından sıçrayan çamurlar padişahın üstünü balçıkla sıvamıştı. Beti benzi sarardı, eli ayağı titremeye başladı. Zira Sultan Selim’in celali bilinirdi. Nedimler üşüşüp, Hünkâr’ın kaftanındaki çamurları temizlemeye koyuldular. Fakat Sultan sonra nedimlerine döndü:

-Durun, dedi. Temizlemeyin! Bana yeni bir kaftan getirin, üzerimi değişeyim. Bu çamurlu kaftanımı da öldüğümde sandukamın üzerine örtsünler. Çünkü, ûlemânın atının ayağından sıçrayan bu çamurlar mübarek olup hürmet ve tazime layıktır."

Kılıçdaroğlu bu kıssayı anlatarak 'Bakın Osmanlı buydu' dedi. Dönemin en büyük alimi Kemalpaşazade'yi terör örgütüne destek veren akademisyenlerle bir tutarak yine bir skandala imza attı.