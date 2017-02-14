CHP ilk kez AYM'ye gitmiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında partililere seslendi.
Kılıçdaroğlu: son sözü millet söyleyecek AYM'ye gitmiyoruz dedi.
Her seferinde AYM'nin yolunu tutan CHP ilk kez böyle bir tavır içine girdi.
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında partililere seslendi.
Kılıçdaroğlu: son sözü millet söyleyecek AYM'ye gitmiyoruz dedi.
Her seferinde AYM'nin yolunu tutan CHP ilk kez böyle bir tavır içine girdi.