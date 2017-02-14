14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Milli Görüş tabanı ‘Evet’ mi diyor?

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Milli Görüş tabanı, Saadet Partisi’nin “Hayır” kararına rağmen referandumda “Evet” mi diyecek? Bir kısım medyada çıkan bu iddialara, Milli Görüş’ten çok sert bir cevap geldi: “İftira üssü paçavraların yalanı..”
Milli Görüş tabanı ‘Evet’ mi diyor?
Milli Görüş tabanı ‘Evet’ mi diyor? Milli Görüş tabanı ‘Evet’ mi diyor? Milli Görüş tabanı ‘Evet’ mi diyor?

Merhum Necmettin Erbakan’ın kurucusu olduğu Milli Görüş’ün tabanı, Saadet Partisi’nin “Hayır” kararına rağmen referandumda “Evet” mi diyecek? Bir kısım medyada çıkan bu iddialara, Milli Görüş’ten çok sert bir cevap geldi: “İftira üssü paçavraların yalanı..”

Milli Görüş’ün siyasi temsilcisi olan Saadet Partisi, prensipte Başkanlığa karşı olmadıklarını ancak yapılan Anayasa değişikliğinin 5 maddesini sorunlu bulduklarını açıklamıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu 5 maddeye ilişkin görüşlerini ısrarla gündeme getirip, bunların değişmesi halinde Başkanlığa ‘EVET’ diyeceklerini ilan etmiş; fakat talep ettikleri değişikliklerin yapılmadığını söyleyerek “Anayasa değişikliğine bu haliyle ‘evet’ dememiz mümkün değil” açıklaması yapmıştı.

Saadet Partisi’nin bu karar ve duruşu AK Parti ve Hükümet’e yakın medya organlarınca tepkiyle karşılandı.

İktidara yakın medya organlarında, Milli Görüş tabanının Saadet Partisi’nin kararına rağmen ‘EVET’ diyecekleri yönünde haberler yayınlanmaya başlandı.

 “Milli Görüş tabanı da 'evet' diyecek” yönündeki iddialara Saadet Partisi ve yayın organı Milli Gazete’den sert bir cevap geldi.

Milli Gazete’de yayınlanan “İftira üssü paçavraların ‘Milli Görüş tabanı da 'evet' diyor’ yalanı” başlıklı haberde, şöyle denildi:

“Kamuoyunda "yandaş medya" veya "havuz medyası" olarak adlandırılan yalan, iftira, kara propaganda ve algı operasyonları merkezine dönüşen paçavra gazeteler, 16 Nisan referandumu yaklaştıkca yalanlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. "Milli Görüş tabanı da 'evet' diyecek" şeklinde ucuz propaganda ve şovenist tavırlardan kendilerini alamıyorlar.”

Haberin devamında şöyle denildi:

“Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlık sisteminin dahil olduğu 18 maddelik Anayasa Değişikliği ve referandum sürecine ilişkin partisinin değerlendirmesini ve önerilerini içeren tavrını ilk olarak 12 Ocak tarihinde partisinin genel merkez binasında basın toplantısıyla açıkladı.

TA Kİ 12 ŞUBAT'A KADAR...

Millî Görüş'ün tek siyasi temsilcisi Saadet Partisi'nin referandum tavrı günlerce konuşulurken süreçle ilgili değerlendirmeleri kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Genel Başkan Karamollaoğlu anayasa değişikliği için yapılacak referandumda partisinin aldığı kararda etkili olan 5 maddeyi ısrarla vurguluyor. "Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz" diyen Karamollaoğlu, 5 maddenin düzeltilmesi halinde referandumda evet diyeceklerini de söylemişti, ta ki  12 Şubat'ta "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanana kadar. 

5 MADDEDE MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN REFERANDUM KARARI

Prensipte "Başkanlık Sistemi"ne karşı olmadığını açıklayan Saadet Partisi, milletin onayına sunulacak düzenlemenin bazı maddelerinden duyduğu endişeyi tek tek ifade ediyor. Bu şekliyle kabul edilecek anayasa değişikliğinin oluşturacağı sorunlara dikkat çeken Saadet Partisi'nin karşı çıktığı 5 madde şu şekilde: 

1- Meclis'in etkinliği azalıyor

2- Yargı bağımsızlığı zarar görüyor

3- Yetkiler tek elde toplanıyor

4- Cumhurbaşkanı'na Meclis'i fesih yetkisi veriliyor

5- Yüzde 10'luk seçim barajı kalkmıyor.

YANDAŞ MEDYANIN 'MİLLİ GÖRÜŞ TABANI' YALANI!

Milli Görüş ülkenin geleceği için tehlikeli olabilecek şartları hassas ve kutuplaştırcı bir dilden uzak şekilde anlatması toplum tarafından takdirle karşılanıyorken "yandaş medya" veya "havuz medyası" olarak adlandırılan bir kısım basın kuruluşları ucuz, masa başı kurgu haberlerle siyasi partilerin tabanlarına karşı "algı operasyonları"na başvuruyor. 

Telaşa kapılan "yandaş medya" akla ziyan ucuz haberleri gazete sütünları ve sitelerinden yer verirken, "Milli Görüş tabanı da 'evet' diyor" şeklinde tezviratlardan da kendini alamıyor. Yalan ve iftira konusunda bu denli uzmanlaşan "yandaş medya"nın bu iddialarını çürütmek "düşünenler/sorgulayanlar" için sadece dakikalar alıyor. Haberlerinde yer verdikleri bir takım sözde Milli Görüşçüler araştırıldığı zaman Saadet Partisi/Milli Görüş teşkilatlarıyla hiçbir ilgisi/ilişiği olmayan istifa edip Ak Parti'ye çalışan isimler olduğu görülüyor.”

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