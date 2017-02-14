Dilek Öcalan İtalya'da PKK yürüyüşünde

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan; İtalya'ya gitmek üzere yola çıkmış, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
HDP'Lİ VEKİL PKK YÜRÜYÜŞÜNDE
Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılan HDP'li Öcalan, yeniden İtalya'ya gitti. Terör örgütü PKK'nın eli kanlı lideri Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşe katılan HDP'li vekil, teröristbaşı için özgürlük sloganları attı.
İTALYA TERÖRE KUCAK AÇTI
İtalyan polisinin müdahale etmediği terör yürüyüşünde, HDP'li Dilek Öcalan en ön sırada durdu.