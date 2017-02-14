14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Dilek Öcalan İtalya'da PKK yürüyüşünde

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Dilek Öcalan İtalya'da PKK yürüyüşünde
Havaalanında gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan HDP'li Dilek Öcalan, İtalya'da terör yürüyüşüne katıldı.
Dilek Öcalan İtalya'da PKK yürüyüşünde Dilek Öcalan İtalya'da PKK yürüyüşünde Dilek Öcalan İtalya'da PKK yürüyüşünde

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan; İtalya'ya gitmek üzere yola çıkmış, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

HDP'Lİ VEKİL PKK YÜRÜYÜŞÜNDE

Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılan HDP'li Öcalan, yeniden İtalya'ya gitti. Terör örgütü PKK'nın eli kanlı lideri Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşe katılan HDP'li vekil, teröristbaşı için özgürlük sloganları attı.

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İTALYA TERÖRE KUCAK AÇTI

İtalyan polisinin müdahale etmediği terör yürüyüşünde, HDP'li Dilek Öcalan en ön sırada durdu.

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