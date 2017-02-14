14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Plakada Darphane dönemi! 7 ilde başlıyor

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Plaka basımında kullanılan mühürler artık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılacak.
Plakada Darphane dönemi! 7 ilde başlıyor
Plakada Darphane dönemi! 7 ilde başlıyor Plakada Darphane dönemi! 7 ilde başlıyor Plakada Darphane dönemi! 7 ilde başlıyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeknesaklığı sağlamak ve sahte mühür basımını engellemek amacıyla plaka basımında kullanılan mühürlerin darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına yönelik müracaatta bulunduklarını, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandığını bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasa dışı işlerde kullanıldığını, bu nedenle de plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

TŞOF olarak bunların önüne geçmek için büyük bir hukuki mücadele başlattıklarını belirten Apaydın, daha önceden Trafik Tescil Kuruluşu ile birlikte Federasyonca yetkilendirilen meslek odalarının mühürleriyle kullanılırken, yapılan değişiklikle tescil kuruluşunun mührünün kaldırılarak sadece plakanın basımını gerçekleştiren TŞOF'un mührünün yeterli görüldüğünü anımsattı.

Sahte plakaların basım ve satışını önlemek amacıyla bazı illerde suç duyurularında bulunarak konuyu yargıya intikal ettirdiklerini aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Söz konusu basılı kağıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile uzun süredir çalışma sürdürülüyor. Bunun sonucu olarak yasa değişikliği gerçekleşmiştir. Ayrıca Federasyonumuzca plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan yeni mühürlerin yetkili odalarımıza dağıtımı peyderpey gerçekleştirilmeye başlanmıştır."

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