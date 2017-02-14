Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.
Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amanos Dağları'nın Dörtyol ilçesinin üzerindeki bölgede jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını söyledi.
Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde." dedi.
14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Amanos Dağları'nda çatışma: 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.
Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.
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