Sarıyer Maslak'ta ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne sebep olan şüpheli Nihat Şaki'nin mahkeme tahliyesine karar verdi
14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücüye tahliye kararı
İstanbul Sarıyer'de meydana gelen ve Erdal Tosun'un ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü tahliye edildi.
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