14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Profesörlerden Marmara'yı rahatlatan açıklama

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Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yüksek Jeofizik Mühendisi Recep Hayri Eren ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, yaptıkları açıklama ile Marmara'da yaşayanların gönlüne su serpti.
Profesörlerden Marmara'yı rahatlatan açıklama
Profesörlerden Marmara'yı rahatlatan açıklama Profesörlerden Marmara'yı rahatlatan açıklama Profesörlerden Marmara'yı rahatlatan açıklama

Çanakkale'de yaşanan depremler ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in, "Bunlara alışık olmamız lazım. İstanbul için daha büyük depremler olması da sürpriz değil" sözleri ile tedirgin olan Marmaralıları rahatlatan açıklama, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yüksek Jeofizik Mühendisi Recep Hayri Eren ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu'dan geldi. Marmara Denizi'nde şu an için deprem üretecek bir gerginlik gözlenmediğini dile getiren profesörler, vatandaşların korkacağı bir durum olmadığına vurgu yaptı.
 
"Marmara'da gerilim yok"
 
Çanakkale'de meydana gelen depremlerin deprem beklenen fayla bağlantısının olmadığını vurgulayan Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yüksek Jeofizik Mühendisi Recep Hayri Eren, "Çanakkale'de meydana gelen depremlerin Marmara'da beklenen depremle hiç bir ilişkisi yok. Her şeyden önce bunun net olarak bilinmesi gerekli. Kandilli Rasathanesi Müdürü ise Marmara Denizi'nde beklenen depremden bahsetti. Ancak bu depremin Çanakkale'de yaşanan depremlerin ardından yaşanacağını dile getirmedi. O Marmara'nın altından geçen fay hattında mutlaka bir kırılma yaşanacağını dile getirdi. Yani beklenen depremin er ya da geç meydana geleceğine vurgu yaptı. Zaten yapılan ölçümlerde bu fay hattında bir gerilim olduğunu göstermiyor. Fay hattında deprem üretecek bir gerilim şu an itibarı ile yok. Ben yakın bir sürede de burada bir deprem beklemiyorum" dedi.
 
 "Değişkenler deprem göstermiyor"
 
Marmara'nın değişik noktalarında gözlem istasyonlarının bulunduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ise "Bundan sonraki deprem Marmara Denizi'nde olacak demedi. Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor dedi ki bu zaten herkesin ortak görüşü. Şu anda bizlerin takip ettiği değişkenlerden aldığımız bilgiler, Marmara'da yakın zamanda bir deprem olacağının sinyalini vermiyor. Depremin elbette ki bizi bekleyecek hali yok ancak, bazı işaretleri oluyor. Zira 4-5 değişkeni eş zamanlı ölçümlüyoruz. Marmara'nın tüm kıyılarında da istasyonlarımız var. Onların bize gönderdiği değişkenler şu anda korkulacak, endişe edilecek bir durum olmadığını gösteriyor. Marmara Denizi'nde şu anda bir gerilim olmadığını net olarak söyleyebilirim. Çanakkale de olan depremlerin Marmara'da beklenen depremi tetiklemesi ise mümkün değil. Orada yatay depremler meydana geliyor, ancak bizde düşey depremler yaşanıyor. Yani deprem mekanizmaları çok farklı" şeklinde konuştu.
 

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