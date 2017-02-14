Referanduma 'evet' dediği için takımdan kovuldu!

Eskişehirspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Alpay Özalan, gönderilişinin altında siyasi düşüncelerinin olduğunu belirtti.

Eskişehirspor'un yollarını ayırdığı genç teknik adam Alpay Özalan, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor'un Manisaspor'a evinde 5-1 kaybetmesiyle hedef tahtasına oturtulan Teknik Direktör Alpay Özalan, "Sportif başarısızlıktan değil, siyasi düşüncelerimden dolayı gönderildim" dedi.

Referandum sürecinde kendisinin "Evet" kampanyasına verdiği destekten dolayı istenmediğini ifade eden Özalan, "Referandum sürecinde kendi fikir ve düşüncelerimi söyledikten sonra benim üzerime burada, özellikle de sosyal medyada bir linç girişimi kampanyası başlatıldı. Ben Manisaspor karşılaşmasına çıkarken benim aleyhimde tezahüratlar yapılacağını, bana kötü sözler söyleneceğini bir hafta önceden biliyordum, kulağıma da geliyordu. Çünkü böyle bir organizasyonun içerisinde olan bazı teşkilatlar vardı. Biz yine dik duruşumuzu yapıyoruz. Bana sordukları zaman, 'Son maçtaki ağır yenilgiden sonra istifa etmeyi düşündünüz mü?' dedikleri zaman, 'Kesinlikle öyle bir düşüncem yok, yönetim öyle bir karar alırsa saygı duyarım' diye bir açıklamam vardır. Çünkü ben düşüncemden ve fikirlerimi özgürce söylemekten dolayı hiçbir zaman hiçbir yerden kaçmam. Aksine daha çok içine girerim. Dik duruşumu neyse sergilerim" diye konuştu.

Alpay Özalan, 27 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklamıştı.