14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Koca mahalle yerinde durmuyor!

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Samsun’un Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi’nde sürekli yaşanan heyelandan dolayı 5 ev yıkıldı, 40 civarında ev de hasar gördü.
Koca mahalle yerinde durmuyor!
Koca mahalle yerinde durmuyor! Koca mahalle yerinde durmuyor! Koca mahalle yerinde durmuyor!

Ağcagüney Mahallesi’ndeki toprak kaymaları vatandaşı korkutuyor. Heyelan nedeniyle bazı evler yıkılırken, birçok ev de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Ağcagüney Mahallesi, Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı’nın hemen bitişiğinde bulunuyor. Heyelan nedeniyle oluşan yarıkların üzerinde bulunan evler yıkılırken, hasar gören binalarda yatma ve duvarlarında çatlamalar meydana geldi. Hasar gören evlerde kalmaya korkan vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını bekliyor. 

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100 DÖNÜM ARAZİYİ ETKİLEDİ

Yaklaşık 100 dönüm araziyi etkileyen heyelan, bazı yerlerde 15 metre yükseklikte çökmelere neden oldu. Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, heyelandan etkilenen vatandaşlar için 10 afet konutu yaptı. Konutların yetersiz, pahalı ve hayvan bakmak için uygun olmadığını belirten mahalle sakinleri, başka çözüm önerileri bekliyor. Heyelanın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1988 yılında Abdal Deresi üzerine yapılan Çakmak Barajı’ndan kaynaklandığını ileri süren mahalle sakinleri, bu nedenle DSİ'ye dava açtıklarını belirttiler.

Son olarak birkaç gün önce evi yıkılan 75 yaşındaki Şerife Kırım isimli vatandaş, evdeki çatırdamalar üzerine son anda eşyalarını kurtarabildiğini söyledi. Kırım, "Eşyalarımızı aldık. İki gün sonra evim yıkıldı. Görümcemin de evi heyelandan yıkılmıştı. Eşim vefat edeli 20 yıl oldu. İkimiz benim evimde kalıyorduk. Şimdi oğlumun evinde kalıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum. İki üç gözlü bir ev yapmak istiyorum ama durumum yok. Kimseye de yük olmak istemiyorum" dedi.

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BURALAR HEP BATIYOR

5 yıl önce evinin heyelandan yıkıldığını söyleyen Yaşar Şenyer ise, "Evler 2011 yılından beri yıkılmaya başladı. Özel jeoloji mühendisi getirdik. 3 ay süren ölçümler sonucu toprakların barajdan su emerek bu toprakları kaydırdığını rapor ettiler. Barajdan su geldiği için buralar hep batıyor" diye konuştu.

Heyelanın Çakmak Barajı’ndan kaynaklandığını öne süren Muharrem Keskinoğlu da, "Barajın su oranı kış aylarında yükseldiğinden burası ve aşağıdaki bölgelerde oynamalar oluyor. Yazın kurak olduğundan oynama olmuyor. Dün bir ev daha yıkıldı. Evin yıkılışına kendi gözümüzle şahit olduk" şeklinde konuştu.

DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

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