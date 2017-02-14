Hindistan'da sınav skandalı!

Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavında sahtekarlık yaptıkları ortaya çıkan 634 kişinin doktorluk lisansının iptal edildiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Madhya Pradeş eyaletinde tıp fakültesine giriş sınavlarındaki skandala adı karışan 634 doktorun lisansını iptal etti.



Yüksek Mahkeme, söz konusu kişilerin lisansının "toplu sahtekarlık" yaptıkları için iptal edildiğini açıkladı.



Skandal, 2008-2013 yıllarında eyaletteki tıp fakültelerine kabul sınavlarında soru ve cevap kağıtlarının sızdırıldığı, bazı öğrencilerin sınava başkalarının yerine girdiği iddiaları üzerine patlak vermişti.



2012'den bu yana skandalla bağlantılı oldukları şüphesiyle 2 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Skandala, eyalette kamu personeli alım ve tıp fakültesi kabul işlemlerini gerçekleştiren Vyapam kurumundan yola çıkılarak "Vyapam skandalı" adı verilmişti.

