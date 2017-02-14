BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Madhya Pradeş eyaletinde tıp fakültesine giriş sınavlarındaki skandala adı karışan 634 doktorun lisansını iptal etti.
Yüksek Mahkeme, söz konusu kişilerin lisansının "toplu sahtekarlık" yaptıkları için iptal edildiğini açıkladı.
Skandal, 2008-2013 yıllarında eyaletteki tıp fakültelerine kabul sınavlarında soru ve cevap kağıtlarının sızdırıldığı, bazı öğrencilerin sınava başkalarının yerine girdiği iddiaları üzerine patlak vermişti.
2012'den bu yana skandalla bağlantılı oldukları şüphesiyle 2 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Skandala, eyalette kamu personeli alım ve tıp fakültesi kabul işlemlerini gerçekleştiren Vyapam kurumundan yola çıkılarak "Vyapam skandalı" adı verilmişti.
14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
- Hindistan'da sınav skandalı!Koca mahalle yerinde durmuyor!Profesörlerden Marmara'yı rahatlatan açıklamaKuzey Kore lideri Kim Jong’un abisi öldürüldü!Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücüye tahliye kararıişte Güne Damga Vuran ManşetlerReferanduma 'evet' dediği için takımdan kovuldu!37 ilde dev operasyon! Emniyet'ten açıklamaPlakada Darphane dönemi! 7 ilde başlıyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. A'râf,7/9
- "Bizi aldatan bizden değildir." (Müslim," Îmân", 164)
İmsak 06:27 Güneş 07:53 Öğle 13:25 İkindi 16:15 Akşam 18:44 Yatsı 20:05
- 9°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -2°C Afyon
- -9°C Ağrı
- -2°C Amasya
- -2°C Ankara
- 9°C Antalya
- -2°C Artvin
- 9°C Aydın
- 1°C Balıkesir
- BIST: 88.082 -0.56
- Altın: 144,270 -0.26
- Dolar: 3,6621 -0.30
- Euro: 3,8732 -0.52
Hindistan'da sınav skandalı!
Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavında sahtekarlık yaptıkları ortaya çıkan 634 kişinin doktorluk lisansının iptal edildiği bildirildi.
BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Madhya Pradeş eyaletinde tıp fakültesine giriş sınavlarındaki skandala adı karışan 634 doktorun lisansını iptal etti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hindistan'da sınav skandalı!Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavında sahtekarlık yaptıkları ortaya çıkan 634 kişinin doktorluk lisansının iptal edildiği bildirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong’un abisi öldürüldü!Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un abisi Kim Jong-nam’ın Malezya’da öldürüldüğü iddia ediliyor.
ABD'de delinen baraj görüntülendiABD'nin California eyaletinde savağında delik tespit edilen Oroville Barajı'nda deliğin onarılması için çalışmalar sürüyor.
O ülkede sevgililer günü yasaklandı!Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sevgililer günü kutlamaları, İslam kültürünün parçası olmadığı gerekçesiyle, halka açık alanlarda yasaklandı.
İran 10 kişiyi idam ettiİran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 10 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!
- Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!
- Fatma Girik'ten kötü haber
- Canan Karatay'dan kırmızı et açıklaması
- Satın aldığı evin altından çıktı!
- En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?
- Evlilik programlarına büyük şok!
- Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar
- Ünlü iş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu
- Kurtardığı kobrayı öperken öldü
- Levent İnanır'dan kötü haber geldi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.