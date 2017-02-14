14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Hindistan'da sınav skandalı!

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Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavında sahtekarlık yaptıkları ortaya çıkan 634 kişinin doktorluk lisansının iptal edildiği bildirildi.
Hindistan'da sınav skandalı!
Hindistan'da sınav skandalı! Hindistan'da sınav skandalı! Hindistan'da sınav skandalı!

BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Madhya Pradeş  eyaletinde tıp fakültesine giriş sınavlarındaki skandala adı karışan 634 doktorun  lisansını iptal etti.
 
Yüksek Mahkeme, söz konusu kişilerin lisansının "toplu sahtekarlık"  yaptıkları için iptal edildiğini açıkladı.

Skandal, 2008-2013 yıllarında eyaletteki tıp fakültelerine kabul  sınavlarında soru ve cevap kağıtlarının sızdırıldığı, bazı öğrencilerin sınava  başkalarının yerine girdiği iddiaları üzerine patlak vermişti.
 
2012'den bu yana skandalla bağlantılı oldukları şüphesiyle 2 binden  fazla kişi gözaltına alınmıştı. Skandala, eyalette kamu personeli alım ve tıp  fakültesi kabul işlemlerini gerçekleştiren Vyapam kurumundan yola çıkılarak  "Vyapam skandalı" adı verilmişti.
 

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