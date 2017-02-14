14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!

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Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce'de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi! Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi! Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!

Şarkıcı 'Sıla', Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Düzce'deki hastanede tedaviye alınan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza öğle saatlerinde TEM yolunun Hendek mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney yönetimindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole uçtu. Cipte bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Sıla Gençoğlu, ambulansla Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya Hendek'e götürüldü. 

Acil servisteki tedavisi ardından ortopedi servisine alınan Sıla Gençoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Zengin, şarkıcı Sıla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Başhekim Zengin, "Genel durumu iyi şu anda. Hayati tehlikesi yok. Dizinde bir problem var, o kadar. Ortopedi bölümünde bir süre gözlemde kaldıktan sonra taburcu olacak" dedi.

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