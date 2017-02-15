15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Erdoğan'dan Kral Selman'a teşekkür

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Erdoğan'dan Kral Selman'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e, konukseverliği için sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından teşekkür etti
Erdoğan'dan Kral Selman'a teşekkür Erdoğan'dan Kral Selman'a teşekkür Erdoğan'dan Kral Selman'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi arabistan  Kralı Selman bin Abdülaziz'e konukseverliğinden dolayı sosyal medya hesabından  teşekkür etti. 

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Kral Selman bin  Abdülaziz ile bir araya geldiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki  hesabından paylaştı.

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Kral Selman bin Abdülaziz'in Twitter hesabı olan "KingSalman"ı da  etiketleyen Erdoğan, Arapça, "Haremeyn-i Şerifeyn hizmetkarı Kral Selman'a ve  kardeş Suudi halkına, Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasındaki karşılamaları ve  konukseverlikleri için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

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