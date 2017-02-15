15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Erdoğan eleştirmişti! Kısıtlama geldi

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Erdoğan eleştirmişti! Kısıtlama geldi
Kadıköy'de bina yüksekliklerinin en fazla 15 kat olarak sınırlandırılması kararı meclisten geçti.
Erdoğan eleştirmişti! Kısıtlama geldi Erdoğan eleştirmişti! Kısıtlama geldi Erdoğan eleştirmişti! Kısıtlama geldi

Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde de benzer bir uygulama için çalışma başlatıldı. Yüksek katlı binaları Cumhurbaşkanı Erdoğan da eleştirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısının 2'nci  birleşimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında  yapıldı. Meclis'te Kadıköy'de yüksekliğin serbest olduğu alanlara 15 kat sınırı  getirilmesine ilişkin teklifin yer aldığı komisyon raporu gündeme alındı. Rapor,  AK Partili ve CHP'li Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP'li Meclis Üyesi Esin  Hacıalioğlu da pilot bölge olarak Kadıköy'de başlatılan uygulamanın diğer  ilçelere de örnek olması gerektiğini kaydetti.

FİKİRTEPE'Yİ KAPSAMIYOR

 Alınan bu karar ile bölgede kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yeni  binalara 15 kat sınırı getirilmiş oldu. Ancak sınırlama planı, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılarak kentsel dönüşüm alanı ilan edilen  Fikirtepe'yi kapsamıyor.

"DİĞER İLÇELERE ÖRNEK OLSUN"

Sınırlama nedeniyle bazı müteahhitlerin tepkisi ile karşılaşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kat sınırlaması kararını olumlu bulduklarını açıklamıştı. İBB Meclisi'nde söz alan CHP'li Meclis üyeleri Ülkü Koçar ve Esin Hacıalioğlu pilot bölge olarak Kadıköy'de başlatılan uygulamanın diğer ilçelere de örnek olması temennisinde bulunarak, devamını beklediklerini dile getirdi.

"DİĞER İLÇELER İÇİN DE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler ise, diğer ilçelerde de yükseklik sınırlaması için İmar Komisyonu'nda çalışma yürütüldüğünü söyleyerek "Şehir Planlama Müdürlüğü ile de görüşerek önümüzdeki günlerde nihai karar verilecektir" açıklamasında bulundu. Bahsi geçen ilçelerin Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki ilçeler olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Yüksek katlı binaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da eleştirmişti.Erdoğan Şehircilik Şurası’nda "Ben dikey mimariden yana değilim. Ben yatay mimariden yanayım, insan toprağa yakın yaşamalıdır. Bugünün Türkiye’si böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor"  demişti.

Ajanslar

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