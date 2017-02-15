15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. A'râf,7/9
  • "Bizi aldatan bizden değildir." (Müslim," Îmân", 164)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:26Güneş 07:52Öğle 13:25İkindi 16:16Akşam 18:46Yatsı 20:06
    • 3°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • -2°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 88.082 -0.56
  • Altın: 144,379 -0.18
  • Dolar: 3,6621 -0.30
  • Euro: 3,8732 -0.52

Tapu'da yeni dönem başlıyor

»
Tapu'da yeni dönem başlıyor
Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.
Tapu'da yeni dönem başlıyor Tapu'da yeni dönem başlıyor Tapu'da yeni dönem başlıyor

Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye tapu harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor.

 İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tapu'da yeni dönem başlıyorTapu'da yeni dönem başlıyorMaliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.
Erdoğan eleştirmişti! Kısıtlama geldiErdoğan eleştirmişti! Kısıtlama geldiKadıköy'de bina yüksekliklerinin en fazla 15 kat olarak sınırlandırılması kararı meclisten geçti.
4 aylık ev satışı 12 günde gerçekleşti4 aylık ev satışı 12 günde gerçekleştiEmlak Konut GYO, konutta vadeyi 240 aya çıkarıp, faizi düşüren ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyasıyla 12 günde 1250 birim satışıyla 1 milyar 150 milyon lira ciro yaptı.
Mehmet Özhaseki devreye girdi Fikirtepe'de ilk temel atılıyorMehmet Özhaseki devreye girdi Fikirtepe'de ilk temel atılıyorÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin müdahalesinden sonra Fikirtepe'de hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için yeni adımlar atılıyor.
Konut alacaklara 4 müjde birdenKonut alacaklara 4 müjde birdenKonut sektöründe KDV indi, süre uzadı. Damga vergisi sıfırlandı. Sektör, KDV iadesini aylık alacak. Yeni düzenlemelerle konut fiyatlarının % 10 düşmesi bekleniyor
Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki sonuçları şok etti!Öğretmen adaylarının kendi alanlarındaki sonuçları şok etti!Geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı.
  • TOKİ'nin üretimi yüzde 40 arttı22 Ocak 2017 Pazar 15:30
  • Bakan açıkladı! On binlercesi tehlikede15 Ocak 2017 Pazar 16:37
  • Zorunlu deprem sigortasına zam geldi01 Ocak 2017 Pazar 10:52
  • Sistem değişiyor! Artık yüksek ücret alamayacaklar14 Aralık 2016 Çarşamba 11:15
  • Konut satışlarında yeni dönem başladı!01 Aralık 2016 Perşembe 14:53
  • AK Parti ve CHP'den ortak ses: Kaygılıyız25 Kasım 2016 Cuma 08:16
  • Emlak vergisi'nin ikinci taksit ödemesi yarın başlıyor31 Ekim 2016 Pazartesi 16:45
  • Gecekonduların 100 metrekaresine 2 milyon TL26 Ekim 2016 Çarşamba 07:57
  • İşte TOKİ'nin bölge bölge yeni inşaatları04 Eylül 2016 Pazar 12:23
  • Muhabbet kuşuna haciz26 Ağustos 2016 Cuma 14:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri