TSK tarafından Amanos dağlarına yönelik hava harekatında 4 dinamik hedef imha edildi.
15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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TSK'dan Amanos dağlarına hava harekatı
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