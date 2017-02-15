15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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TSK'dan Amanos dağlarına hava harekatı

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TSK'dan Amanos dağlarına hava harekatı
TSK tarafından Amanos dağlarına yönelik hava harekatında 4 dinamik hedef imha edildi.
TSK'dan Amanos dağlarına hava harekatı TSK'dan Amanos dağlarına hava harekatı TSK'dan Amanos dağlarına hava harekatı

TSK tarafından Amanos dağlarına yönelik hava harekatında 4 dinamik hedef imha edildi.

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