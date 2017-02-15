15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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TBMM’nin güvenliğini yapay zeka sağlayacak

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TBMM’nin güvenliğini yapay zeka sağlayacak
TBMM’nin güvenliği artık ‘yapay zekâ’ya emanet. Sistem, hareketli kameralarla TBMM kampüsündeki bir kişinin her anını izleyecek ve uyarılar verecek...
TBMM’nin güvenliğini yapay zeka sağlayacak TBMM’nin güvenliğini yapay zeka sağlayacak TBMM’nin güvenliğini yapay zeka sağlayacak

TBMM’nin ‘gizli göz’ karargâhı görüntülendi. 757 kameradan 24 saat süreyle gelen kesintisiz görüntülerin analiz edildiği merkez, ABD yapımı ‘Person of Interest’ dizisindeki ‘yapay zeka’ ile donatılıyor. 23 uzmanın vardiya halinde çalıştığı ‘yönetim karargâhında’, çözünürlüğü yüksek görüntü sağlayan kameralar kullanılıyor.

Meclis Koruma Daire Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ‘Entegre Teknoloji Güvenlik Sistemi’ birden fazla güvenlik uygulamalarını içeriyor. Plaka okuma, erken algılama, araç altı görüntüleme ve road blocker tedbirleri uygulamaya sokuldu.

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Yüz tanıma ve video analiz yazılımı ise önümüzdeki hafta aşamalı olarak devreye girecek. Meclis’e giriş yapacak araç sayısı en aza indirilirken, plaka okuma sistemiyle aracın tüm geçmişi belirleniyor. Günlük ortalama 3 bin 700 aracın girdiği Meclis’te bombalı araçlarla saldırılara karşı iki hatta güvenlik uygulaması getirildi. Mantar bariyerler ve 60 tona kadar araçların çarpmasına dayanıklı ‘road blocker’lar kuruldu. Meclis içinde de yol üzerinde araç bırakılmaması, aykırı davrananlara da ceza kesilmesi kararlaştırıldı. Giriş kapılarına güvenlik birimlerini olası çatışmada korumak için çelik balistik siperlikler kuruldu.

ELEKTRONİK ÇİTLE

TBMM kampüsünün etrafı ‘elektronik çit’le donatıldı. 100 kamera üzerinde elektronik ışınlar aracılığıyla ölü bölgelerden Meclis kampüsüne giriş olması halinde sistem ‘sesli’ alarm vererek merkezi uyarıyor. Merkez kırmızı renklerle işaretli çitin hangi bölgesinden giriş yapıldıysa, insan unsurunu devreye sokarak güvenlik birimine o bölgeye müdahale talimatı veriyor. TBMM etrafındaki kurşun geçirmez gözetleme kulubelerinde de kamera sistemi olacak. Böylece kulübelerde hem çıplak gözle hem kamera sistemiyle izleme yapılabilecek.

Entegre sistemin can alıcı noktasını ise ‘yapay zeka’ olarak nitelendirilen ‘yüz okuma ve video analiz’ uygulaması oluşturuyor. Önümüzdeki hafta uygulamaya girecek olan, tamamen milli ve yerli olan yazılım sistemine göre TBMM’ye gelen ziyaretçiler otomatik olarak yüz okuma sistemine girecek.

Sistem yüz okuması yapılan kişilerin TBMM içinde hangi noktaya giderse gitsin ‘hareketli kameralarla’ takibini yapabilecek. Böylece kampus içinde her noktada veya ziyaretçilerin etrafında sürekli polis ekiplerinin bulunmasına gerek kalmayacak. TBMM kampüsü içinde kameraların görmediği bir metrekarelik alan kalmayacak.

Akıllı kamera sistemi TBMM içinde şüpheli paket alarmı da verebilecek. Belli bir bölgeden TBMM’ye atılan veya birisi tarafından bırakılan paket veya bir cisim için bir süre sonra kameralar alarm sistemini devreye sokacak ve güvenlik birimleri paket etrafında gerekli tedbirleri alacak.

OTOMATİK SUÇ BİLGİSİ

Sistemin ikinci aşamasında yüz okuması yapılan ziyaretçilerin kimlik bilgileri, suç işleyip işlemedikleri bilgisinin birkaç saniye içinde görevli memurun önüne düşmesi uygulaması hayata geçirilecek. Planlamaya göre; ziyaretçinin yüz okuması yapılınca otomatikman MERNİS’e bağlanarak kimlik bilgileri elde edilecek, oradan UYAP’ta yine otamatik sorgulama yapılarak suçlu olup olmadığı, aranıp aranmadığı görevli memurun önüne düşecek.

DRONE’LARA ÖNLEM

TBMM Başkanlığı ayrıca, havadan ‘drone’la saldırılara karşı Aselsan’ın geliştirdiği sistemi devreye sokuyor. “Tespit et, kontrole al ve indir” içerikli sistemi devreye sokmaya hazırlanan TBMM yönetimi, güvenlik birimlerine gerekirse vurarak düşerme yetkisini vermeyi planlıyor. TBMM Koruma Daire Başkanlığı yetkilileri, ilk kez TBMM’de uygulanacak entegre güvenlik sisteminin, yerli olduğunu kaydetti. Şirketlere aktarılacak milyonlarca dolardan tasarruf güvenliğinin sağlandığını belirten yetkililer, “İnsani ve teknolojik güvenlik tedbiri uygulamasında, teknolojik sistem geliştirilerek görünür güvenlik önlemleri perde arkasına çekilecek” dedi.

HAREKETLER ANALİZ EDİLECEK

Video analiz sistemiyle TBMM’ye özellikle salı günleri yaşanan gruplar halinde girişlerde kişilerin hareketleri analiz edilecek. Örneğin 100 kişilik bir grup daha Meclis’e girmeden yazılım sistemine yüklenen özellikler doğrultusunda “Yüz ifadelerine göre, somutkan, çekingen, korku içinde olan, kimseyle konuşmayan, kıyafeti şüpheli olan” kişiler sistem tarafından tespit edilecek. Böylece grup içinde canlı bomba veya suç işleme potansiyeli olanlar risk analiziyle belirlenmeye çalışılacak ve bu kişiler merkeze bildirecek. Devreye insan unsuru girecek ve güvenlik görevlileri şüpheli kişilere yoğunlaşarak tedbir alacak. Meclis, şu anda daha önce randevu alanları sisteme isim girerek sorgulayabiliyor.

Milliyet

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