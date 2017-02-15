Bülent Osman'ın cenazesi omuzda taşınmadı

2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman, Fatih Sultan Mehmet'in de türbesinin bulunduğu Fatih Cami haziresine defnedildi.

Anne tarafından Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in, baba tarafından da Plevne Fatihi Gazi Osman Paşa'nın torunu olan Bülent Osman, Fatih Sultan Mehmet'in de türbesinin bulunduğu Fatih Cami haziresine defnedildi.

OSMANOĞLU AİLESİ CENAZEDE



Fransa'nın Başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden Bülent Osman için Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Harun Abdülkerim Osmanoğlu, Abdülhamid Kahyan Osmanoğlu ile birlikte 2.Abdulmahid'in 5. kuşak torunu Nilhan ve babası Orhan Osmanoğlu da katıldı.

Aile adına taziyeleri Bülent Osman'ın oğlu Remy Cengiz Osman ve Fransız eşi Jeanine Osman kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İBB Başkanı Kadir Topbaş, Gazeteciler Murat Bardakcı ve Muammer Elveren ile organizatör Erkan Özarman aileye taziyede bulunup, cenaze namazına katıldı.

OMUZDA TAŞINMADI

Bülent Osman'ın cenaze namazını Ömer Tuğrul İnançer kıldırdı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Cenazeyi kıldıran İnançer'in isteği üzerine cenaze omuza alınmadı. Bakanlar Kurulu'nun izniyle Fatih Sultan Mehmet'un türbesinin de bulunduğu Fatih Cami haziresine taşınan cenaze Fatih Sultan Mehmet'e saygı gereği bel hizasında taşındı.

Bülent Osman'ın cenazesi 1919 yılında vefat eden Cemile Sultan'ın oğlu Celalettin Bey ve 1953 yılında ölen Cemile Sultan'ın kızı Mehvibe hanımın mezarlarının yanına defnedildi.

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK

Bu arada cenaze sebebiyle polis, Fatih Camii içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis cenaze için görevlendirildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ YEMEK DAĞITTI



Cenazenin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi cenazeye katılanlara yemek dağıttı.