Başkent’te Şerife Teyze’den Fuhuş temizliği

Başkent’in işlek caddelerinde sık sık rastlanılan ve şikayetlere rağmen bir türlü önüne geçilemeyen fuhuş kartvizitleri vatandaşları utandırıyor. Cebeci’de bir teyze eline süpürge alıp, fuhuş kartvizitlerini süpürerek rezilliği protesto etti.

Diğer büyük illerin olduğu gibi Başkent’in de başı fuhuşçularla dertte. Ankara’nın en işlek caddeleri, sokakları fuhuş kartvizitlerinden geçilmiyor. Özellikle Cebeci, Maltepe ve Kızılay gibi merkezi yerler ile Hacı Bayram-ı Veli Camisi çevresinde ki cadde ve sokaklarda fuhuş kartvizitlerine sıklıkla rastlanıyor. Birilerince caddelere, sokaklara saçılan ve insanları fuhşa davet eden kartvizitlere ve sorumlularına karşı, devletten, devletin ilgili kurumlarından etkin mücadele bekleniyor.

GÖRENLERİ UTANDIRIYOR

Bu rezil kartvizitler yolda yürüyen herkesçe görülüyor. Üzerlerinde çıplak kadın fotoğrafları ve fuhşa davet eden telefon numaralarının yer aldığı rezil kartvizitler, özellikle kadınları, genç kızları utandırıyor. Çocukların da gördüğü rezil kartvizitler, bulundukları cadde ve sokakları utançtan geçilmez kılıyor.

ŞİKAYET YAĞIYOR AMA…

Ankara’nın en işlek caddelerinde sık sık görülen fuhuş kartvizitleri için daha önce ilgili devlet kurumlarına çok sayıda şikayette bulunulduğu biliniyor. Yüzlerce vatandaş Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvurup, şikayetlerini iletmişlerdi. Başvurularda fuhuş içerikli reklam kartlarının dağıtımının önlenmesi ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılması istenmişti.

SÜPÜREREK PROTESTO ETTİ

Devletin ilgili kurumlarınca fuhuş kartlarına karşı ne gibi tedbir geliştirildiği bilinmezken, Başkent’in en işlek caddelerinin fuhuş kartlarından geçilmiyor oluşu vatandaşı isyan ettiriyor. İşte o vatandaşlardan biri olan Şerife Turhal isimli bir kadın, Ankara'nın Cebeci semtinde bir kaldırımın üzerindeki fuhuş reklamı içerikli kartları süpürerek protesto etti. Şerife Turhal isimli vatandaş, üzerinde müstehcen fotoğrafların bulunduğu fuhuş reklamı içerikli kartların yaygınlık kazandığına dikkat çekerek, Cebeci'de bir kaldırımın üzerindeki kartvizitleri süpürerek tepkisini ortaya koydu.

“YOLLARDA YÜRÜRKEN UTANIYORUZ”

Şerife Turhal, sokaklardaki bu durumun yaklaşık beş senedir devam ettiğini ve bu görüntülerden rahatsız olduğunu kaydetti. Turhal "Yollarda yürürken utanıyoruz, ben başka ülkelere de gittim, sokaklarda böyle çirkin bir görüntü görmedim. Utanç verici bir görüntü, kadınlar adına utanç verici kadınların bedenlerinin böyle sokaklarda resim halinde pazarlanması...” dedi.

NEREDESİNİZ EY KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI?

Duyarlı vatandaş Şerife Turhal, her fırsatta “kadın hakları” diye sokaklara dökülen sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin fuhuş kartları karşısındaki sessizliğine de göndermede bulunarak “Kadın haklarından bahsedenler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde konuşanlar nerede?" diye sordu.

"BİR 'ANNE' OLARAK SOKAĞI SÜPÜRDÜM"

Yetkililere, sokaklarda ve kaldırımlarda yürüyerek, rezilliği görmeleri çağrısında da bulunan Şerife Turhal, Hacı Bayram-ı Veli Camisi çevresi, Maltepe ve Kızılay gibi Ankara'nın merkezi pek çok bölgesinde yürüyemez hale geldiklerini söyledi. Turhal, sokaklarda yürürken utandığını ve bir "anne" olarak sokağı süpürdüğünü ifade ederek, gençlerin geleceklerinin bu tür olumsuzluklar nedeniyle tehlike altına girdiğinin altını çizdi.

SORUMLULARI BULMAK GÜÇ!

Fuhuş kartvizitlerinin kimler tarafından dağıtıldığı, ortalığa saçıldığının tespitinde emniyet güçleri hayli zorlanıyor. Bu kartların çoğunlukla geceleri ve fark ettirilmeden caddelere saçıldığı veya seyir halindeki araç içinden dışarıya atıldıkları tahmin ediliyor. Bu nedenle fuhuş kartları dağıtıcılarının tespiti güç hale geliyor. Fuhuş kartvizitlerinin üzerlerindeki telefon numaralarından yola çıkılarak, sorumlulara ulaşılmaya çalışılması halinde de, değişik yasa maddelerinin engeliyle karşılaşıldığı belirtiliyor. Fuhuş tacirlerinin suçüstü yakalanmaları halinde de, hukuki boşluklardan faydalanarak sadece adli para cezasıyla serbest kalabildikleri kaydediliyor.

HEMEN DEVLETE BİLDİRİN

Vatandaşlardan fuhuş kartviziti dağıtan; bunları caddelere, sokaklara saçanları görmeleri halinde hemen polise başvurmaları bekleniyor. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde cep telefonları ile fuhuş kartı dağıtıcılarını görüntüleyip, bu görüntüleri polise vererek, fuhuşçularla mücadelede emniyet görevlilerinin işini kolaylaştıracakları kaydediliyor.