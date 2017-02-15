15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Terör örgütü PKK'nın Akdeniz koridoruna dikkat

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Rakka ve Mümbiç’e düzenlenecek temizlik operasyonun önemine değinen askeri strateji uzmanları, aksi takdirde Akdeniz’e açılan PKK koridorunun gündeme geleceğine dikkati çekiyor.
Terör örgütü PKK'nın Akdeniz koridoruna dikkat
Terör örgütü PKK'nın Akdeniz koridoruna dikkat Terör örgütü PKK'nın Akdeniz koridoruna dikkat Terör örgütü PKK'nın Akdeniz koridoruna dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat Kalkanı Harekâtı’nda El Bab’tan sonraki hedefin Münbiç ve Rakka olduğunu söylemesinin ardından, milli güvenlik sorununu siyasete alet eden kesimlerden yine ‘Bizim ne işimiz var orada’ sesleri yükseldi. Askeri strateji uzmanları ise Türkiye’nin mevcut ve potansiyel güvenlik sorunları için bu operasyonların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Türkiye’nin olası Rakka ve Münbiç operasyonlarının her adımının Rusya ve ABD’yle koordineli olarak atıldığına dikkati çeken uzmanlar, Türkiye’nin hem iç güvenliği hem de Ortadoğu’nun yeni haritası çizilirken masada olabilmek için bu operasyonların şart olduğu görüşünde. 

İKİ AMAÇ VAR

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın en önemli kısmı Suriyeli mültecilerin evlerine dönebilecek olması ve Türkiye’ye yönelik saldırıların merkezi haline gelen bölgenin terör örgütleri PKK ve PYD’den temizlenmesi. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Uzmanı emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, bu amaçla ilk etapta 5 bin kilometre karelik bir güvenli alan düşünüldüğünü belirterek, “DEAŞ’ın 40-50 kilometre ötemizde bulunan El Bab’tan süpürülmesiyle, terör örgütünün Türkiye’ye füzelerle saldırı ve sızma olasılığı bertaraf edilecek. Ancak güvenli bir bölgeye dönüşmesi için Münbiç’in de PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’den de temizlenmesi ve bu alanın düzenli ÖSO birlikleri tarafından korunması gerekir” diye konuştu. 

ÖSO’YA TAKVİYE

5 bin kilometre karelik güvenli alanın oluşmasının ardından ülkelerine dönecek Suriyeli gençler ile mutlaka ÖSO’nun takviye edilmesi gerektiğine dikkati çeken Erenel, “Türkiye, DEAŞ’ın füze saldırısı ve canlı bomba sızmalarına karşı önlem aldı ancak ele geçen bölgelerin güvenli alana dönüşmesi için şehirlerde düzenli polis veya asker gücü oluşması lazım. Suriyeli göçmenler arasında çok iyi asker olup kendi vatanını koruyabilecek gençler var” dedi. 

PKK'NIN KORİDOR TEHLİKESİNE DİKKAT

Türkiye’nin, bölgeyi DEAŞ’ın yanı sıra PKK-PYD teröründen de temizlemek için Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başlattığını hatırlatan Erenel, “Münbiç’te PYD durduğu sürece, PKK koridoru riski bertaraf edilmiş olmayacak. Ayrıca Türkiye harekât planında yer almasa da Rakka operasyonuna katılabilir. Çünkü Münbiç PYD’den temizlense de Rakka operasyonunda yer alırsa bu defa El Bab’ın güneyinden Akdeniz’e açılan PKK koridoru gündeme gelebilir. Bu da Suriye’nin neredeyse yarısına ulaşan bir alanda PKK’nın hâkimiyetine yol açar” diye konuştu. 

YAKIN BİR TARİH

Bölgenin coğrafi özelliklerini iyi bilen isimlerden olan emekli Tuğgeneral Erenel,”Rakka’ya yapılacak operasyon için en ideal zaman Nisan ayı gibi görünüyor. Çünkü sonrasında aşırı sıcaklar söz konusu olacaktır, şimdi ise karasal iklim nedeniyle sert kış iklimi söz konusu” dedi. Erenel, Türkiye’nin Güneydoğusu’ndaki dağlık alanda süren PKK varlığı, hem bu kış şartları hem de TSK operasyonları nedeniyle PYP/YPG bölgesine sızmış gibi duruyor. Münbiç operasyonu, bu açıdan da önemli” ifadesini kullandı. 

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