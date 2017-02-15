15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Bahçeli'den Türkeş'e: Nankörlük sayarım!

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Bahçeli'den Türkeş'e: Nankörlük sayarım!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından Anayasa referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'den Türkeş'e: Nankörlük sayarım! Bahçeli'den Türkeş'e: Nankörlük sayarım! Bahçeli'den Türkeş'e: Nankörlük sayarım!

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in "Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak" sözlerini de eleştiren Bahçeli, "Sosyal ve siyasal felaketlerden yakamızı kurtarmamız,geleceği planlamak,bir sistem nakliyle yeni bir diriliş destanına imza atmamız şarttır. Uyuşmuş, sinmiş kalabalıklardan millet çıkmayacaktır. Türk milleti uyanık bir şuura, kutlu ve devasa bir kültürel hazineye sahiptir. İddia edildiği gibi, ele güvenen var mı bilmem. El kim onu da bilemem. Eğer el olarak görülen dün elele duranlar ise, bunu nankörlük sayarım. Aramızdayken el üstünde tutulanların yeni yuvalarında arkalarına dönüp geçmişine el muamelesi yapması bayağı ve bayat bir retoriktir. El sanılanlar aslında gelinen yerdir. El denilenler Türkiye’nin varlığına, Türk’ün kudretine bel bağlayanlardır. Sele dönenler anlayamaz.

Ele güvenmeyelim güvenmemesine de, elaleme rezil olmaktansa millete güvenelim, inançlarımızdan gücümüzü alalım yeter. Yalnız olmak, kimsesiz olmak değildir. Millet arkamızda dursun, Allah esirgesin ve korusun fazlasıyla kafi gelecektir. Son olarak Bahçeli niye değişti diye soruyorlar: Değişen ben miyim yoksa bakan gözler mi şaşı? Değişen ben miyim, derlenen Türkiye mi? Davamı değişmem, fikriyatımı değişmem, ülkülerimi hiçbir şeye değişmem. Her şeyini takas edenler, sorumluluk ruhunu başka görür. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir. Yemini olanın ilke ve ülküleri değişmez, dönüşmez; yalnızca gelişir, genişler, yükselir. Diyeceğim odur ki, evet, yine evet, bir kez daha evet . Sonuna kadar devlet, ebediyete kadar Millet" dedi.

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