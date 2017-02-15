Abdülkadir Selvi: “Evet rüzgarı tersine döndü”

Hükümet’e en yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi, Başkanlık referandumu için “evet rüzgarının tersine döndüğünü” ileri sürdü. AK Parti’nin MHP tabanından beklediği ‘evet’in yüzde 5 olduğunu yazdı.

Hükümet’e en yakın gazetecilerden, Yeni Şafak eski Ankara Temsilcisi ve Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Başkanlık referandumu için “evet rüzgarının tersine döndüğünü” ileri sürdü. AK Parti’nin MHP tabanından beklediği ‘evet’in yüzde 5 olduğunu yazdı.

Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki “Evet rüzgarı tersine döndü” başlıklı yazısında, AK Parti’nin sürekli anket yaptırdığını, anketlerde şu ana kadar en fazla evet’in yüzde 54 çıktığını, AK Parti’nin oy oranının da bu civarda olduğunu, AK Parti’nin MHP tabanından evet beklentisinin yüzde 5 olduğunu belirtti.

Selvi, evet rüzgarının tersine dönmesinde ‘Hayır’ diyenlerin PKK, DAEŞ ve FETÖ’cü olarak gösterilmesi,

KHK’larla akademisyenlerin ihracı, Varlık Fonu tartışmaları ve Meral Akşener’in Çanakkale’de konuşturulmamasının etkili olduğunu kaydetti.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“EN FAZLA YÜZDE 54

Referandumda halkın nabzını tutmak için sürekli olarak anketler yapılıyor. Şu ana kadar ‘Evet’leri yüzde 51-54 arasında gösteren sonuçlar gelmiş. Ancak ‘Evet’ oylarının oranı yüzde 55’i hiç geçmemiş. AK Parti hesabını bu sonuçlara göre mi yapıyor? Hayır. Çünkü anket firmalarının sahada çalışmaları devam ediyor.



Referandumda ‘Evet’ oyları ile AK Parti’nin oyları neredeyse aynı görünüyor. Son anketlerde AK Parti’nin oyu yüzde 54.4 olarak görünüyor. Referandumda AK Parti seçmeninin içinde ikna edilmesi gerekenlerin oranı yüzde 5 olarak çıkıyor. 7 Haziran seçimi ile 1 Kasım arasındaki farka bakıp bu oran yüzde 9 olarak hesaplanmıştı ama son ölçümlerde yüzde 5’e gerilediği görülüyor.



MHP’den yüzde 5 oranında katkı bekleniyor. MHP yönetimi, çok çalıştıklarını, tabanı toparlamaya başladıklarını söylüyor. Bu aşamada MHP tabanının yüzde 60 oranında ‘Evet’ diyeceği beklentisi hâkim. Böylece yüzde 55’in üzerinde anlamlı bir ‘Evet’in çıkması için çaba gösteriliyor. HDP’deki muhafazakâr Kürt seçmenin yüzde iki oranında ‘Evet’ demesi bekleniyor.



EVET, OLUMSUZ ETKİLENDİ

Referandum kampanyası henüz başlamadı ama milletin kararı yavaş yavaş şekilleniyor. ‘Evet’ cephesinde son 2 hafta olumsuz gelişmeler yaşandı. İlk defa rüzgârın tersine dönmeye başladığı söyleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da son 2 hafta ‘Evet’ cephesinde bir gerileme yaşanmaya başladı. Bu oranın yüzde yarım mı, yoksa 1 mi olduğu belli değil. Ama parti yönetimi çok az bir oran olsa dahi bu durumu önemsiyor.



Peki olumsuz bir hava esmesine neden olan gelişme ne?



1- ‘Hayır’ diyenlerin PKK, DAEŞ ve FETÖ’cü olarak gösterilmesi



2- KHK’larla akademisyenlerin ihracı.



3- Varlık Fonu tartışmaları.



4- Meral Akşener’in Çanakkale’de konuşturulmaması.



Bu gelişmeler tek adamlık, otoriterleşme gibi olumsuz algıları güçlendiren eylemler olarak görünüyor.



AK Parti 2011 seçimlerinde benzer bir durum yaşamıştı. Kılıçdaroğlu üzerinden girilen soy sop tartışması oyları aşağıya çekmeye başlamıştı. Bu durumun tespit edilmesi üzerine Erdoğan söylemini değiştirip, kucaklayıcı bir dil kullanmış, ibre tersine dönmüştü.



Henüz kampanya başlamadan ortaya çıkan bu sorun, erken uyarı olarak görülüyor. Sorunların çözülüp, rüzgârın tersine dönmesi hedefleniyor.”